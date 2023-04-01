Yargı Edirne’deki Millet Bahçesi projesine 'dur' dedi

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 21:22

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 21:22

Edirne’de İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yerinin, halkın itirazlarına reğmen Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesine mahkemeden ‘durdurma’ kararı geldi.

Söğütlük Doğal Kalsın Platformu sözcüsü Ziya Gökerküçük, Söğütlük’te hukuk mücadelesini kazandıklarını vurguladı.

Gazete Duvar’dan Tamer Yavuz’un haberine göre Söğütlük Ormanı’nın devletin çıkardığı yasalarla savunduklarını ifade eden Gökerküçük, “Devletimizin çıkardığı yasalarla biz savunmuştuk orasını. Yine devletimizin çıkardığı kanunları, mahkeme heyeti görmüş. Bizim söylediklerimizi beyan ederek davayı kesin olarak kazandığımız bize beyan edildi. Milet Bahçesi, akla ve bilime aykırı bir projeydi” dedi.

Gökerküçük, iş makinelerinin Söğütlükte bulunduğunu belirtti. Ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Gökerküçük, “Az önce Söğütlük’e gittim. Yerler kazılmış ve kepçeler çalışıyordu. Hukukçularla görüşeceğiz, suç ihbarında bulunabiliriz, diye düşünüyorum. Karar kesin. Pazartesi günü ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Gökerküçük, Söğütlük’ün bakımsız olduğunu ve bunun için Milet Bahçesi yapılmak istendiğini ama bakmakla yükümlü olanın devlet kurumları olduğunu da sözlerine ekledi.