Yaşam savunucuları bir araya geldi: 'Ekolojik yıkımlara geçit vermeyeceğiz'
İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği’nin çağrısıyla Türkiye’deki yaşam savunucuları dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlükleri önünde bir araya geldi.
Çevreciler Malatya Mamürek ve Hatay Samandağ’da dökülen enkaz atıklarının yanı sıra Muğla Deştin’deki çimento fabrikası ve Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santralı’na karşı seslerini yükseltti.
Basın açıklamasında, “Tarım alanlarına, meyve bahçelerine, yol kenarlarına, çadır kentlerin, yerleşim yerlerinin bulunduğu alanların hemen yanına, su havzalarına, vadilere dökülen molozlar, hem halk sağlığını tehdit etmekte hem de doğal miras alanlarını zehirlemektedir. Deprem sonrası yeni sosyal ve ekolojik yıkımlara geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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