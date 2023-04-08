Yaşam savunucuları bir araya geldi: 'Ekolojik yıkımlara geçit vermeyeceğiz'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Çevreciler Malatya Mamürek ve Hatay Samandağ’da dökülen enkaz atıklarının yanı sıra Muğla Deştin’deki çimento fabrikası ve Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santralı’na karşı seslerini yükseltti.

Basın açıklamasında, “Tarım alanlarına, meyve bahçelerine, yol kenarlarına, çadır kentlerin, yerleşim yerlerinin bulunduğu alanların hemen yanına, su havzalarına, vadilere dökülen molozlar, hem halk sağlığını tehdit etmekte hem de doğal miras alanlarını zehirlemektedir. Deprem sonrası yeni sosyal ve ekolojik yıkımlara geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.