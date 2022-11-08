Yeterli yağış olmayan bir sonbahar geçerken üretici kara kara düşünüyor

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) analizlerinde en son yağış raporu eylüle ait. Rapordaki veriler ise “alarm” veriyor. Buna göre, Türkiye geneli eylül ayı yağışları, normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 23, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre yüzde 34 azalma var. Bölge geneli yağışlarda Karadeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerde azalma yaşandı. En fazla azalma yüzde 87 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 82 ile Ege bölgelerinde izleniyor. Ege son 18 yılın en düşük eylül yağışını aldı.

Eylül yağışları; Güney ve İç Ege, Çanakkale, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Batı ve Orta Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 80’den fazla azalma gösterdi.

MGM’nin kuraklık analizindeki altı aylık değerlendirmeye göre, Muğla’dan Balıkesir sınırına kadar uzanan kıyı Ege şeridinde “şiddetli” hatta “olağanüstü” derecede kuraklık var. Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Tunceli’ye kadar uzanan hatta ise “orta”, “şidetli” hatta bazı yerlerde “olağanüstü” derecelerde kuraklıklar görülüyor. Üç aylık değerlendirmeye göre ise kuraklık Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaşıyor. Erzurum, Kars, Van, Iğdır çevrelerinde “şiddetli” hatta “çok şiddetli” kuraklık görülüyor. Van çevrelerinde “olağanüstü” derecede kuraklık var.

Kuraklık tarımı da etkiliyor. Birçok yerde ekim ayında tarlaların sürülüp ekilmesi gerekirken yağmur yağıp toprak nemlenmediği için ya ekim gerçekleşmedi ya da tohum susuz kaldı. Güney Ege’de birçok noktada ise hâlâ ekim yapılamadı. Zeytinde hasat dönemi gelmesine karşın yaz sonrasında yeterli yağış olmadığı için ürün dalında buruştu. Bu nedenle üretici hasat için, yağmurla birlikte zeytinin olgunlaşabilmesi için beklemeye geçti. Ancak bu kez de yeterli su alamayan ağaçlardaki zeytinler kuruyup dökülmeye başladı. Bu da zeytin ve yağdaki kaliteyi etkiliyor.

Yaşanan kuraklık buğday, arpa gibi hububat ekimine de olumsuz yansıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, kuzey kıyıları hariç ülke yağış ortalamasının yine çok düşük olduğuna dikkat çekti. Trakya ve Ege’de kuraklık tehlikesi bulunduğuna işaret eden Suiçmez, “Buna rağmen vahşi sulama devam ediyor. Su kaynaklarını doğru kullanamıyoruz. Mutlaka kamunun büyük projelerle yağmurlama, damlama sulamayı yaygınlaştırması gerekiyor” dedi.