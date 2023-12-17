Yine Karadeniz yine kıyı dolgusu
Uzmanların tüm uyarılarına karşın özellikle Karadeniz bölgesinde kıyı dolgusu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Fatsa’daki sahil şeridinde 39 bin 526 metrekarelik alanda yapmak istediği kıyı dolgusu projesine yeniden onay verildi.
Cumhuriyet geçen aylarda daha önce mahkeme tarafından iptal edilen projeyi gündeme getirmişti. Büyükşehir Belediyesi, “Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında sahil şeridinde yapmak istediği dolgu projesi için ilk adımı 2021’de atmıştı.
Yaşam savunucuları ve yurttaşlar, bir kilometrelik alanda yapılacak olan projeye dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararını mahkemeye taşımıştı. Ordu 1. İdare Mahkemesi, onayı kararını 2022’de iptal etmişti. Ancak projeye ilişkin ÇED süreci yeniden başlatılmıştı.
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