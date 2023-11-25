Yurttaşın evini yıkmışlardı: AKP'li belediyeye yargı 'dur' dedi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı yurttaşlar uzun süredir mücadele ediyor.

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan mahallede Başakkent A.Ş, yetkisi olmamasına karşın Çetinkaya ailesinin evinin bulunduğu araziyi satmış ve ailenin evi hukuksuz bir şekilde yıkılmıştı. Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi’nden hukukçular bu satışı yargıya taşıdı. Konuyla ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi söz konusu satış hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, “6306 sayılı kanun uyarınca yapılan uygulama işlemlerine ilişkin olarak davalı idarenin iştiraki olan Başakkent A.Ş.’nin yetkilendirilmesine ilişkin belediye Meclis karına karşı açılan davada verilen iptal kararının kesinleşmiş olması karşısında söz konusu yetkinin devamı olarak davacıya ait hissenin satılmasına ilişkin davaya konuş işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. Diğer taraftan; dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı yönünden telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği açıktır. Dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle kesin olarak karar verildi” ifadeleri yer aldı.

‘POLİS EŞLİĞİNDE EVİMİZİ YIKTILAR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Çetinkaya ailesinden Tayfun Çetinkaya, “Evimizin satışıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Belediye kararın kaldırılmasını sağlamış ve 2 gün sonrasına aceleyle evin arazisinin satışını yapmıştı. Daha sonra öğrendik ki satıştan önce bir başka dava dosyasında verilen bir karar ile aslında Başakkent adlı şirketin söz konusu alandaki yetkisi durdurulmuş. Şirketin yetkisi daha sonra başka bir dava dosyasında verilen kararla iptal edildi ve bu karar da kesinleşti. Fakat açmış olduğumuz satışın iptali ve tahliyenin iptali istemi ile açmış olduğumuz davalarımız henüz sonuçlanmamışken evimiz sabaha karşı yüzlerce polis eşliğinde yıkıldı. Şimdi ise evimizin satışının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı verildi. Bu karar ile bütün hukuka aykırı işlemlerin sonuçları da durdurulmuş oldu” ifadelerini kullandı.