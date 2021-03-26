Video Haberler
- Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti