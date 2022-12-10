Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven