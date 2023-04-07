Video Haberler
- Halk, anaokulu ücretleri karşısında eziliyor!
- 3 günde 130 türün görüntülendiği kuş göçü etkinliği
- RTÜK, televizyonda çocuk istismarına sustu!
- Konuşma bozuklukları ile ilgili konuşulmayan kalmasın
- Bir okulun damı akarsa memleketin damı akar.
- Dini siyasete alet etmeye devam ediyorlar...
- Kent merkezinin etrafında Yaban domuzları görüntülendi
- Kiracılar kendini nasıl koruyacak?
- 'Mimar Sinan Ayasofya'yı depreme karşı güçlendirmiştir'
- Ardahan'da köyde çocukların kızak keyfi