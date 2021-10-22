Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dopdolu!

22 Ekim 2021 Cuma, 13:08

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde Çolpan Cevher'in avukat olmayan tek kızı Güneş'i canlandıran Tülin Ece ile buluştuk: "Aşk iki doğru ruhun çarpışma hali."

Bu kez kırmızı koltuğa Katarsis ve Paylaş Benimle programlarının sunucusu Klinik Psikolog Gökhan Çınar oturdu: Ailemle ilgili dünya kadar kırık dökük anım var

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Elif Aktuğ yazdı: 'Yalancılar ve Mumları' 16 bölüm olarak yayınlanan Mistresses'in son derece alaturka versiyonu!

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