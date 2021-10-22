Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dopdolu!
Cumartesi günlerinin yeni klasiği Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da sizlerle... Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bu hafta da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. İşte Cumhuriyet Cumartesi'de bu hafta...
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Bu kez kırmızı koltuğa Katarsis ve Paylaş Benimle programlarının sunucusu Klinik Psikolog Gökhan Çınar oturdu: Ailemle ilgili dünya kadar kırık dökük anım var
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Astroloji, teknoloji, psikoloji, sinema, tiyatro, Bu Senin Hakkın, stil, haftalık ajanda ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...
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