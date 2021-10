Müzik üretim makinesi: Ragıb Narin

26 Ekim 2021 Salı, 10:45

Çok fazla duyulmuş bir sektör değişimi değil futbolculuktan müzisyenliğe geçiş. Bazı sporcular zaman zaman bazı müzik çalışmalarında yer alıyorlar ama bunlar hedefe yönelik, bir miktar reklam çalışması denilebilir. Ragıb Narin’in hikâyesi bundan çok daha farklı. Müziğe çocukluğundan bu yana gönül vermiş, ama küçük yaşlarda direksiyonu futbola kırmış ve burada ilerlemiş, hatta profesyonel olmuş!

Hatayspor ile 17-18 yaşlarında İkinci Lig’de forma giyen Narin, futbolu da tamamen sevdiği için oynuyormuş. Ancak hedeflerinin her zaman büyük olduğunu söyleyen genç müzisyen, futboldaki konumunu yeterli bulmayınca çok sevdiği müziğe geçiş yaptığını dile getiriyor. Futbolu bıraktıktan sonra, ticaretle uğraşan ailesine de yardım eden Narin, diğer yandan kendi yazdığı parçalarını da dinleyicilerle buluşturuyor. 2019 yılında Seyhan Müzik’ten çıkan “Sevda Çiçeği” isimli şarkısıyla müziğe profesyonel şekilde adım attığını, ilk şarkısının bir ayda bir milyon gibi bir rakama ulaştığını vurguluyor.

Narin, sıradaki şarkılarıyla da iyi rakamlara ulaşınca “İnanılmaz bir özgüven depoladım ve üretmeye devam ettim” diyor. Her zaman birilerinin kendisini keşfetmesini bekleyen Narin’in o beklediği kişi Pasion Turca’nın sahibi Sinan Nergis olmuş. Narin, “Piyasaya önyargım vardı, o yüzden temkinli yaklaştım. Ama Sinan Bey’le konuşunca ne kadar dolu bir insan olduğunu gördüm” diye konuşuyor. “Mucize” şarkısıyla Pasion Turca macerası başlayan Narin, “En kaliteli işim de o oldu” diyor.

14 YAŞINDA YOUTUBE’A...

Ragıb Narin geçmişte, okulda da parlak bir öğrenci olduğunu söylüyor. Türkçe derslerinde metinleri, şiirleri hep ona okuturlarmış. Narin, ilk bestesini de bir şiire yaptığını aktarıyor, “Çocukken çok söz yazamıyordum ama internetten özlü sözler bulup onlara beste yapmaya çalışıyordum” diye konuşuyor. 25 yaşındaki sanatçı 14-15 yaşlarında ilk şarkısını ve klibini yapıp YouTube’a koymuş.

‘YETENEĞİM OLMASA YAPMAM’

“Hangisinde kalıcı olmak daha zor, futbol mu müzik” mi sorusuna “Zor bir soru. Ama müzikte şanslı olduğumu düşünüyorum. Futbol takım oyunu, bir yerlere gelmesi çok daha zor. Ülkende sistem iyi değilse bir yerlere gelemiyorsun. Ama müzikte üretim sınırsız. Sosyal medyada daha özgürsünüz. Düşük bütçelerle de müziğinizi icra edebiliyorsunuz” yanıtını veriyor.

SAYISIZ KAYDI VAR...

Narin, “Müzikte söz yazma ve müzik yapma yeteneğim olmasa yapmazdım” diyor. Ailesinin işi dolayısıyla çok fazla yurtdışına gidip oralarının kültürlerini gözlemleme fırsatı bulmuş, hâlâ da buluyor. Üretimlerini de zaten en çok yurtdışında, hiç görmediği yerlerde, sokaklarda gezerken yaptığını belirtiyor. Çok fazla ürettiğini söylüyor, hatta her konuda, her an beste yapabildiğini ifade ediyor. O sırada telefonundan yolda giderken aklına gelen melodilerin, mırıldanmaların yer aldığı, üzerine çalışılmayı bekleyen ses kayıtlarını gösteriyor. Kayıtların listesi hakikaten de çok aşağılara, neredeyse sonsuzluğa doğru kayıyor. Narin, zamanımız olsa neredeyse yaptığımız söyleşi üzerine bile bir beste yapacaktı o sırada... Bu bestelerini de belli aralıklarla paylaşacağının müjdesini veriyor.

“Müzikten vazgeçmem mümkün değil” diyen genç sanatçı, “Sıkıntılarımı, derdimi, sevdiğimi sevmediğimi müzikle anlatıyorum. Maddi manevi karşılığını alamasam bile, sadece içimdekileri dökmek için üreteceğim. Ölene kadar üreteceğim. Bunların hiçbiri telefondaki ses kaydı olarak kalmayacak” diye konuşuyor.

SIRADA ARAPÇA ŞARKI

Hedefleri her zaman büyük demiştik; İspanyolca, Arapça ve İngilizce bilen Narin, “Öncelikli hedefim Türkiye’de belli bir kitleye ulaştıktan sonra Ortadoğu’ya bir proje yapmak. Orada da belli bir rakam yakaladıktan sonra dünyaya yayılması da daha kolay oluyor. Çünkü 600 milyonluk bir coğrafyaya hitap etmiş oluyorsunuz. O kültürü de bildiğim için onlara ulaşmam şu an için daha kolay” diye konuşuyor. 2022 yılında Arapça bir şarkı yapacağını ekliyor.