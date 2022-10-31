Poland plans to build 3 nuclear plants with 6 reactors
'We need stable energy,' says Polish prime minister.
Poland plans to build three nuclear power plants with six reactors as part of its nuclear power program, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki announced late Sunday.
According to the Polish news agency PAP, Morawiecki said the country’s nuclear program has been instigated to ensure energy security.
Morawiecki confirmed on Twitter on Friday that Warsaw would team up with the US and American company Westinghouse to build its first nuclear power plant.
"Nuclear power plants will help make us independent from the whims of the market, energy traders and the weather," he said.
Morawiecki also confirmed that the nuclear power investment energy "does not mean Poland will not be developing renewable sources of energy."
"However, we need stable energy, which today is ensured by coal," he added.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!