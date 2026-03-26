Bakan Uraloğlu’na Alsancak Limanı sorusu: Atıl bırakılarak devrine zemin mi hazırlandı?

CHP İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin ortaya çıkardığı İzmir Alsancak Limanı’nın Albayrak Grubu’na (Alport) devredilmesini Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Yanıkömeroğlu, İzmir Alsancak Limanı, stratejik konumu ve demiryolu bağlantısıyla lojistik ve savunma güvenliği açısından kritik bir tesis olduğunu ifade etti.

“YÜZDE 75’LİK BİR KAPASİTE KAYBI”

Limanın kapasitesinin düşürüldüğüne dikkat çeken CHP’li vekil, “Limana yapılması gereken yatırımların bilinçli olarak ertelendiği, limanın kapasitesinin ve verimliliğinin sistematik bir şekilde düşürüldüğü gözlemlenmektedir. 2020 yılında 531 bin TEU olan yük elleçleme miktarının, 2025 yılında 240 bin TEU’ya kadar gerilemesi, yüzde 75’lik bir kapasite kaybına işaret etmektedir. Aynı dönemde kruvaziyer turizminde de benzer bir çöküş yaşanmış, turist sayısı yarı yarıya azalmıştır. Bu tablo, limanın değerinin düşürülerek özelleştirme veya devir süreçlerine zemin hazırlandığı şüphelerini kuvvetlendirmektedir. Son olarak, 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde kurulan “TVF İzmir Alsancak Limanı Yatırım ve Yönetim A.Ş.” isimli şirketin, kuruluş sözleşmesinde kendisini “Liman Sahibi” sıfatıyla tanımlayarak işletme haklarını ihalesiz bir şekilde Albayrak Grubu’na (Alport) devrettiği belgeleriyle kamuoyuna yansımıştır. Kamu İhale Kanunu ve Sayıştay denetimi dışındaki bu devir süreci, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleriyle çelişmektedir” dedi.

“DEVRİN SÜRESİ NE KADAR?”

Yanıkömeroğlu, bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu: