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İzmir'de CHP'den bir ayrılık daha: Meclis Üyesi Erdal Karagöz istifa etti

İzmir'de CHP'den bir ayrılık daha: Meclis Üyesi Erdal Karagöz istifa etti

19.06.2026 10:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İzmir'de CHP'den bir ayrılık daha: Meclis Üyesi Erdal Karagöz istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. İzBB Encümen Üyesi, Tarım Komisyonu Başkanvekili ve Menemen Belediyesi CHP’li meclis üyesi Erdal Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde (İzBB) istifa dalgası sürüyor.

İzBB Encümen Üyesi, Tarım Komisyonu Başkanvekili ve aynı zamanda Menemen Belediyesi CHP’li meclis üyesi olan Erdal Karagöz, CHP'den ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

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NE OLMUŞTU?

İzmir'de siyasi hareketlilik, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi'nin İl Yönetimi'ni görevden alma süreciyle hız kazanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisinden istifa etmişti. Tugay'ın ayrılışının ardından Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ve meclis üyeleri Mustafa Özuslu, Atilla Baysak ve Özenç Kalkan da peş peşe istifa kararı almıştı. 

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