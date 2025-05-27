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Konak’ta bayram dayanışması

Konak’ta bayram dayanışması

27.05.2025 10:11:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Konak’ta bayram dayanışması

Kurban Bayramı’nda dayanışmayı sofralara taşımayı amaçlayan Konak Belediyesi, bağış olarak gelen kurban etlerini belediye aşevinde hijyenik koşullarda hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Başkan Mutlu, “Gelin, bu bayramda dayanışmayı birlikte çoğaltalım” sözleriyle kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Konak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nda bağış sahipleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları yine bir araya getirecek. Duyarlı vatandaşların kurban eti bağışları, Konak Belediyesi tarafından sıcak yemek olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, belediyeyi telefon ile aramaları yeterli olacak. Başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak soğuk hava deposuna teslim edecek. Kurban bağışları aşevinde, hijyenik şartlarda kavurma halinde pişirilerek servise hazırlanacak. Yanında pilav da ikram edilecek olan kavurmalar, ihtiyaç sahiplerine bayram boyunca ulaştırılacak.

“DAYANIŞMAYI BİRLİKTE ÇOĞALTALIM”

Bayramların, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst noktaya çıktığı özel günler olduğunu vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bayramların en güzel yanı, paylaşmak ve dayanışmadır. Bu yıl da kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırıyoruz. Bağışlarınız belediyemiz tarafından hijyenik koşullarda hazırlanacak ve bayram boyunca dağıtılacak. Gelin, bu bayramda dayanışmayı birlikte çoğaltalım” ifadelerini kullandı.


İlgili Konular: #Konak Belediyesi #Kurban Bayramı #Nilüfer Çınarlı Mutlu

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