Konak’ta bayram dayanışması

Konak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nda bağış sahipleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları yine bir araya getirecek. Duyarlı vatandaşların kurban eti bağışları, Konak Belediyesi tarafından sıcak yemek olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, belediyeyi telefon ile aramaları yeterli olacak. Başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak soğuk hava deposuna teslim edecek. Kurban bağışları aşevinde, hijyenik şartlarda kavurma halinde pişirilerek servise hazırlanacak. Yanında pilav da ikram edilecek olan kavurmalar, ihtiyaç sahiplerine bayram boyunca ulaştırılacak.

“DAYANIŞMAYI BİRLİKTE ÇOĞALTALIM”

Bayramların, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst noktaya çıktığı özel günler olduğunu vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bayramların en güzel yanı, paylaşmak ve dayanışmadır. Bu yıl da kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırıyoruz. Bağışlarınız belediyemiz tarafından hijyenik koşullarda hazırlanacak ve bayram boyunca dağıtılacak. Gelin, bu bayramda dayanışmayı birlikte çoğaltalım” ifadelerini kullandı.



