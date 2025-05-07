İzmir'de Büyükşehire grev kararı asıldı, Konak Belediyesi'nde grev başladı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:02

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:02

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama A.Ş. işçileri, maaşlarının ocak ayından itibaren eksik, parça parça yatırılması ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri önünde toplandı.

Slogan atıp halay çeken işçiler, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamının bulunduğu Kültürpark'taki bina önüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Genel-İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, ocak ayından bu yana maaş ve sosyal hak ödemelerinin işveren tarafından sürekli olarak eksik, gecikmeli ve parça parça yatırıldığını söyledi.

"İNSAN ONURUNU ZEDELEYEN BİR SORUN"

Her ay sona ermesini umut ettikleri bu uygulamanın artık kabul edilemez noktaya geldiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anayasa, emeğin karşılığı ücretin zamanında tam olarak ödenmesini güvence altına almasına rağmen bu maddesi sürekli olarak ihlal edilmektedir. Bu durum yalnızca hukuki değil, aynı zamanda insan onurunu zedeleyen ve vicdanları yaralayan bir sorundur. İşverenle yaptığımız görüşmelerde bu sürecin toparlanacağına dair defalarca söz verilmiştir. Geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş'e bağlı 4 şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir."

Yılmaz, güvenlikten ulaşıma kadar her alanda İzmir'e hizmet üreten işçilerin sadece haklarını talep ettiklerini ve bu karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin de istedikleri gibi ilerlemediğini aktaran Yılmaz, anlaşma sağlanamaması halinde 28 Mayıs'ta 20 binden fazla işçinin genel greve çıkacağını sözlerine ekledi.

Diğer şube başkanları da işçilerin emeklerini alamadıklarını belirterek, bu duruma son verilmesini istedi.

Konuşmaların ardından şube başkanları, grev kararını belediye binasına astı.

KONAK'TA GREV BAŞLADI

Konak Belediyesi ve Konak Belediyesi Merbel A.Ş. bünyesinde çalışan işçilerin üye olduğu DİSK Genel İş 5 Nolu Şube ile yürütülen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

İşçiler, toplu iş sözleşmesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle grev başlattı. Belediye binası önünde bir araya gelen işçiler, slogan atıp halay çekti.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamada, sendikanın aldığı grev kararı doğrultusunda bugünden itibaren başta temizlik olmak üzere belediyenin bazı hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, "Sizlerden ricamız, bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız, mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır" denildi.