Sinpaş’ın doğa katliamına mahkeme kalkanı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Kızılkum Koyu’nda Sinpaş/Kızılbük GYO’nun yapılan otel ve devremülk inşaatına verilen 33 yapı ruhsatının belediye tarafından iptal edilerek mühürlenmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Marmaris Belediyesi tarafından karara yapılan itiraz İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Şirket Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Muğla 2. İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonucunda kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, Marmaris Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma kararına karşı yapılan itirazın İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildiği bildirildi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan bir diğer bildirimde; Marmaris Belediyesi tarafından projeye kesilen 2 milyar 677 milyon 149 bin 516 TL idari para cezasının Muğla 2. İdare Mahkemesi kararıyla yürütmesinin durdurulduğu anımsatıldı.

Bu karara ilişkin yine Marmaris Belediyesi tarafından yapılan itirazın da İzmir 8. İdari Dava Dairesi’nin kararıyla reddedildiği bildirildi.