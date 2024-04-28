Amaca ulaşmak için...

Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:23

Güncelleme: 28.04.2024 - 12:23

Selam Cumhuriyet Pazar Ailesi! Bugün hedeflerinizi nasıl belirleyeceğimizi ve onlara nasıl ulaşacağımızı nörobilimin ışığında adım adım açıklayacağım.

1: En önemli hedefi seçin:

İnsanlar çoğu zaman birçok hedefi aynı anda yapmak ister. Örneğin “Diyete başlamak”, “egzersiz yapmak”, “kaliteli uyumak”,“Meditasyona alışmak”. Hepsi 1 Ocak'ta başlıyor! Ancak bilim diyor ki aynı anda çok fazla hedef, tüm hedeflerin başarısızlığı olabilir. Öncelikli hedefinizi bulmak için kendinize sorun: “Şu anda peşinden koşmak için gerekli zamanı ve enerjiyi verebileceğim bir tek amaç olsa hangisi olurdu?”

2: Hedefi biraz büyük seçin

Basit hedefler, beyin nöronlarımızı kalıcı olarak öğrenmeyi ve büyümeyi teşvik etmek için yeterli düzeyde uyarmıyor. Bu nedenle ulaşabileceğiniz gerçeklikte ama biraz iddialı bir hedef belirleyin.

3: Aksiyonları tanımlayın ve planlayın

"Daha fazla koşmak", "bir kitap yazmak" gibi “makro” hedeflerin her birine ulaşmak için gereken eylemleri beynimize tanımlatmamız gerekiyor. Hedefe ulaşma ihtimalini önemli ölçüde yükseltmek için sonucu net olan eylem adımları belirliyoruz. Örnek: “Haftada üç kez koşuyorum”, “Haftada 20 sayfa yazıyorum”.

4: Ölçülebilir hedefler

Hedef için sınırlı bir süre yaratın; çoğu hedef için 12 haftalık yani üç aylık süre uygun. Bu üç ay için şunları tanımlayın: “Bu hedefe haftada toplam sekiz saati, şu günlerde ayırabilirim.” “Antreman, haftada 4x2, toplam sekiz saat) veya “yazı/iş/proje, 5x5, toplam 25 saat.” “10.00-15.00 arası bu işi bitiriyorum.”

5: Amacınızı netleştirin

Maraton koşmak gibi bazı hedefler net olarak ölçülebilir. Diğerleri ise daha görecelidir. (örneğin meditasyona alışmak). Ucu açık tanımlanmış hedeflerin sonuçlarıyla daha dikkatli olmalıyız. Bu 12 haftalık yolculuklar ilk başta küçük sonuçlar bile yaratsa uzun vadede de bizi dönüştürür.

6: Dünya ile hemen paylaşmayın

Ne yazık ki yeni bir hedefle ilgili anında takdir ve olumlu geri bildirim almak başarınızı baltalayabilir. Bu olumlu teşvik beynin ödül mekanizmalarını harekete geçiriyor. Bu da sanki başarı gelmiş gibi hedefe ulaşmak için bize gereken motivasyon moleküllerini azaltıyor. Bu nedenle çabayı kendinize saklamanız bilimsel anlamda en doğrusudur. Ayrıca süreç boyunca çeşitli mihenk taşlarına ulaştığınızda arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak daha eğlenceli olabilir.

TAKTİKLER

- Çevrenize hedeflerinizi yazmak başlangıçta hatırlatıcı olsa da bir süre sonra beyniniz bundan etkilenmemeye başlar.

- Motivasyon bulamadığınız günlerde, 1-3 dakikanızı hedefinize ulaşınca ve ulaşamayınca olabilicekleri görselleştirmeye ayırın. Hem başarıyı hem başarısızlığı hayal edin.

- Zihinsel odaklanma, görsel odaklanma sistemine güçlü bir şekilde bağlıdır. Gözünüzü yakında ki bir nesneye 60 saniye odaklayıp öyle çalışmaya başlayın.

- Telefonunuzu unutun.

- Sürekli ödül almak, ödülün gücünü, değerini azaltır, onu korumak için aralıklı ödüller yaratın.

- Uyandıktan sonraki ilk 30 dakika, arkasından gelen üç saat ve süregelen 11 saat sirkadiyen ritminize göre en verimli çalışabiliceğiniz zaman dilimidir. Hedefiniz için en önemli işleri sabahtan halletmeye bakın.