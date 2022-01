'Artık setin en büyükleri arasındayım'

30 Ocak 2022 Pazar, 13:00

Samimi kişiliği, başarılı ve istikrarlı oyunculuğu ile rol aldığı yapımlarda izleyiciye "bu dizi izlenir" dedirten bir isim Sedef Avcı. Son olarak El Kızı dizisiyle izleyicide iz bırakan Avcı, kısacık kesilmiş yeni saçlarıyla karşımıza çıktı. Geçen hafta 40 yaşına giren Avcı i,le hem hayatındaki bu yeni dönemi hem de yeni yaş aralığında insan, kadın ve anne olma hallerini konuştuk.



- Oyunculugˆa bas¸ladıgˆınız zamandan bu yana en sevilen ve begˆenilen oyunculardan birisiniz.. Bilmedigˆimiz neler yas¸andı bu su¨recin ic¸inde? Bu sekto¨rde kendinizi nasıl kabul ettirdiniz ve yerinizi korumak ic¸in neler yaptınız/bir s¸ey yaptınız mı?



Sekto¨re gireli 21 yıl olmus¸. O¨mru¨mu¨n yarısı. Sakin ve emin adımlarla ilerlemeye, her is¸te biraz daha u¨stu¨ne koymaya c¸alıs¸tım. C¸ok da bilmedigˆiniz bir şey olmadı aslında. Malum işimiz kamera kars¸ısında. Kendimi kabul ettirmek ic¸in c¸alıs¸mak ve gelis¸tirmek adına elimden geleni yaptım. Acele etmedim hic¸bir zaman.



- Kariyer yolculugˆunuzda istedigˆiniz hedefe ulas¸tınız mı? Ben en c¸ok Meneks¸e'nin hatırlandıgˆını du¨s¸u¨nu¨yorum ama sizin ac¸ınızdan oynadıgˆınız roller arasında sizi en c¸ok etkileyen karakter hangisiydi?



Oyunculukta hedef sonsuz. Hiçbir zaman oldum ben artık diyebilen biri olmadım. Olmayı da sevmem. Doğru da bulmuyorum. Yaptığım her projeyi o¨zenle seçmeye c¸alıs¸tım. Hic¸bir projeden de pis¸manlık duymadım. Eski projeler her zaman daha akılda kalıcı oluyor. S¸u an tu¨ketim c¸ok hızlı. Hemen is¸leri harcayabiliyorlar. “Menekşe ile Halil” benim ic¸in de c¸ok o¨zel oldu hep. Ama digˆer oynadıgˆım karakterlerimi de her zaman c¸ok sevdim.





Zeliha karakterini canlandırdıgˆınız "El Kızı" dizisi final hazırlıgˆında. Sizi yeni projelerde go¨recek miyiz? Proje sec¸imi yaparken "olmazsa olmaz" dedigˆiniz bir o¨lc¸u¨t ya da kıstasınız var mı?



Tabii ki go¨receksiniz ama daha c¸ok yeni bitti projemiz. Biraz aradan sonra tabii ki içime sinen bir proje olursa o projede olurum. Benim ic¸in bir projeyi seçerken en o¨nemli s¸ey tabii ki tek bir şey değil; senaryo, ekip, yo¨netmen, yapım s¸irketi hepsi c¸ok o¨nemli.



- Es¸iniz Kıvanc¸ Bey ile (Kasabalı) aynı sekto¨ru¨n ic¸indesiniz. Uzun yıllardır da birliktesiniz.. I·s¸ ve o¨zel hayatın ayrımını yaparken dengeyi nasıl tutturuyorsunuz, zorlandıgˆınız oluyor mu?



Bizde iş ve o¨zel hayat pek karışmaz. I·kisinin de yeri ayrıdır. Aynı sektörde olmamız bizim için avantaj. C¸u¨nku¨ birbirimizi anlıyoruz. Çalışma koşullarımız zorlu. Bunu bilmeyen, anlamayan birinin kabul etmesi pek pek kolay değil, zor. S¸ansımıza Kıvanc¸ yoğun çalıştığında ben çalışmadım, ben yogˆun oldugˆumda o çalışmadı. Bu Can ac¸ısından da bizi rahatlattı hep. Birimiz olmasak digˆerimiz yanında olabildi hep. Bu yo¨nden ic¸im rahat oldu her zaman. O¨yle bo¨yle 8 yas¸ına geldi. Can’dan sonra ilk kez s¸ehir dıs¸ı işimi bu sene “El Kızı” ile yaptım. Başta c¸ok tedirgindim çünkü Kıvanç da şehir dışında c¸alıs¸ıyordu. Dedim, "nasıl olur" ama bir s¸ekilde yoluna girdi. Ekibim de her zaman bu durumu öngörerek yardımcı oldu sağlıklı olsunlar. Her şey yolunda gitti. Ben biraz yoruldum ama gu¨zeldi.



- Herkese o¨rnek olacak bir evliligˆiniz ve aile yas¸antınız var. Nazar degˆmesin diyerek sırrınızı o¨gˆrenebilir miyiz?



Bir sırrımız yok. Biz de herkes gibi bir evlilik yas¸ıyoruz. Ama özellikle her zaman bir saygı çerçevesinde. Sevgi hiçbir zaman yeterli degˆil. Karşındakinin fikirlerine, görüşlerine saygı duymak, onu olduğu gibi kabul etmek de sevgi kadar o¨nemli. Karşındakini değiştirmeden sevebiliyorsan o zaman evlilik güzel. I·nsan birini kendisini tamamladığı için sever c¸u¨nku¨. Yani kendinde olmayanları onunla tamamladığı için. Zaman geçip de bunu eleştirirsen o zaman ne anlamı kalır ki. Bir ilişkide birbirini beslemek c¸ok o¨nemli. Bir sır arıyorsan belki de bunu söyleyebilirim.





- Gec¸tigˆimiz yaz Mugˆla'daki bir ko¨yden ev satın aldınız. Su¨rekli gidip geliyorsunuz takip ettigˆimiz kadarıyla da.. Es¸inizin de "s¸ehirden uzakta" yas¸amak ile ilgili bir program yaptıgˆını du¨s¸u¨nu¨rsek temelli olarak orada yas¸amak gibi bir istegˆiniz var mı?



Şu an temelli yaşamak gibi bir niyetimiz yok. Can’ın egˆitimi dolayısıyla bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Ama her fırsatta oraya gidiyoruz tabii ki. Geçen yazı orada geçirdik, bize çok iyi geldi. Sonrasında da benim setim orada olunca ben her hafta gidip geldim. Güzel bir tesadu¨ftu¨. Ama belli olmaz tabii ileride daha çok zamanımızı orada geçirebiliriz tabii ki. S¸ehir artık insanı c¸ok yoruyor. Orada her şey daha sade ve basit. I·nsan kendini daha huzurlu ve sakin hissediyor.



- Kitap paylas¸ımları yapmayı seven biriniz.. Peki bas¸ucunuzda ayırmadıgˆınız bir kitap, izledikc¸e "beni bambas¸ka yerlere go¨tu¨ru¨r" dedigˆiniz film/dizi var mı?



Bas¸ucu kitabım moduma go¨re degˆis¸ir. O an ruhumun neye ihtiyacı varsa onu okurum. Bazen klasikler bazen psikoloji bazen de yeni yazarlar. Filmlerde de o¨yle. Ama kitap o¨nerisi derseniz ‘Kurtlarla Kos¸an Kadınlar’ ve ‘Denizden Gelen Hediye’yi so¨yleyebilirim.



- Aslında sizin sosyal medyada gec¸irdigˆiniz vakit bir yerde bir mesai, bir c¸okları gibi sadece egˆlence veya sosyalles¸me amac¸lı degˆil. Bir is¸ mecrası olarak sosyal medya hakkındaki du¨s¸u¨nceleriniz nedir?



Başta çok zorlandım doğrusunu isterseniz. Çünkü ben normalde de hayatımı gözler önünde yaşamayı seven biri değilim, ama tabii sosyal medya bu dengeleri çok değiştirdi. İşimizin bir parçası oldu.. Ben de yine kendimce dengemi kurmaya çalışıyorum. Kendi çizgimde, ben gibi kullanıyorum, sınırları ben belirliyorum. Digˆer tu¨rlu¨su¨ bana go¨re pek değil. Bazı anlar da bizim olsun.

Kısa saça çabuk alıştım - Yeni imajınız hakkında da konus¸mak isterim, c¸ok begˆenildi. Kadınlar ic¸in sac¸ları c¸ok o¨nemlidir. Neden bo¨yle bir degˆis¸im yaptınız? Alıs¸mak zor oldu mu 25 yılın ardından kısa sac¸a?



Teşekkür ederim. Hep kestirmek istemişimdir aslında ama bir tu¨rlu¨ cesaret edememiştim. 25 yıl değil, hatta doğduğumdan beri ilk kez bu kadar kısa kestim. O¨zellikle “El Kızı”ndan sonra; dedim "tamam artık, bir değişiklik zamanı geldi." Hep uzun hep uzun.. C¸ok enteresan hiç yadırgamadım. Bu kadar hızlı alışacağımı ben de düşünmemiştim.





30’lar çok hızlı geçti - Kadınlara c¸ok yas¸ sorulmaz derler ama kendiniz de paylas¸tıgˆınız ic¸in soruyorum, gec¸en hafta 40 yas¸ına girdiniz. Bir farklılık hissi geldi mi, nasılmıs¸ 40 olmak? So¨ylemek istedigˆiniz bir s¸ey olur mu 40 yas¸ındaki Sedef'e?



Valla henu¨z bir farklılık olmadı. I·nsan s¸artlıyor tabii kendini, sanki bir anda her şey değişecekmiş gibi hissediyor. Ama tabii ki bo¨yle bir şey yok. I·nsan hissettigˆi yaştadır her zaman. Ama ne ara 40 oldum onu ben de bilmiyorum. 30’dan sonrası yok bende. C¸ok hızlı gec¸ti. Sanırım bu anne olduktan sonra oldu. 20’li yaşlarım c¸ok net aklımda ama 30’lar arada uc¸tu gitti sanki. Eskiden setlerin hep ku¨c¸u¨kleri arasında olurdum, bir anda baktım en büyükleri arasındayım. Dedim neler oluyor.