Belki de artık intikam için giyiniyor

30 Ekim 2022 Pazar, 13:00

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift’in yeni albümü “Midnights”, Spotify’da çıktığı ilk gün en çok dinlenen albüm olarak platform tarihinde rekor kırdı. Country türüyle başladığı müzik kariyerini Indie türünde sürdüren Swift, yeni albümüyle Elektronik-Pop’a yaklaştı. Albüm henüz çıkmadan öncekilerden farklı bir iş yaptığını ve albümde Lana Del Rey ile düetinin bulunacağını açıklamıştı. Dolayısıyla yeni albümü Lana Del Rey’in hayranları tarafından da bekleniyordu.

DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

16 yaşındayken çıkardığı ilk albümüyle “country dinleyen genç kızlar”dan oluşan bir hayran kitlesi edinmişti. Kendisi de sevimli elbiseler giyiyor, “vamp” bir görüntüden uzak duruyordu. Swift, gittikçe ününü de artırdı ve country dalındaki ödüllerin dışında da ödüller kazanmaya başladı. 2009'da MTV Video Müzik Ödülleri'nde (VMA) "En İyi Kadın Video Müzik" ödülünü aldı ve MTV VMA'da ödül kazanan ilk country sanatçısı oldu. Yine de dünyaya tamamen açılması için genellikle ABD’nin muhafazakâr kesimine hitap eden ve içine kapanık bir tür olan country’i bırakması gerekliydi.

2012’de çıkardığı “Red” albümüyle pop tınılarına geçiş yaptı. Makyajı ve saçı eski çizgisinden daha sert ve belirgin duruma geldi. Red şarkısına çektiği klipte pırıltılı kırmızı ceketi ve gitarıyla simge olmuştu. Yeni tarzıyla, hayran kitlesi çeşitlendi ve Swift dünya yıldızı diyebileceğimiz bir tanınırlığa ulaştı. 2017’de çıkardığı altıncı albümü Reputation’daki pop, pop-rock sound’larıyla etkisini artıran Swift, ticari anlamdaki riskleri göze alarak indie folk/rock denebilecek iki albüm yaptı. O sırada saçları sadeleşti, salaş bir stil oluşturdu.

Günümüzdeyse Swift, sevimli kasaba kızından “kötü kız”a olan dönüşümünü tamamlamış görünüyor. Bu değişim bir anda olmasa da dinleyicileri hâlâ tamamen alışabilmiş değil. Örneğin şarkılarında uyuşturucu, seks, silah gibi temaları işleyen şarkıcı Lana Del Rey ile düet yapacakları açıklandığında hayranları, ikilinin uyumsuzluğunu vurgulamak için birçok esprili gönderi paylaşmıştı. Dinleyiciler, ikilinin düet yaptığı “Snow on the beach” (Plajdaki kar) şarkısında Lana Del Rey’in “kar” ile kokaine referans vermek istediği ancak Swift’in kabul etmediği varsayımını yapmıştı. Yeni albümde Swift, sözü ve müziğiyle yeni tarzını en çok yansıtan şarkılardan olan “Vigilante Shit”te “Kadınlar ya da erkekler için giyinmiyorum/ artık intikam için giyiniyorum” diyerek dönüşümünü vurguladı.

DEMOKRATLARA YAKLAŞTI

Swift zaman zaman apolitik olmakla eleştirildi ve politik görüşünü açıklaması için çeşitli baskılara maruz kaldı. 2012'deki bir röportajında politikayla ilgili bilgi sahibi olmaya çalıştığını fakat insanları etkilemekten korktuğu için açıkça konuşmadığını söyledi. 2018 ara seçimlerinden önce politik görüşünü ilk defa açıklayarak yaşadığı eyaletteki Demokrat parti üyesi iki adaya desteğini belirtti ve eşitlik beklentilerini paylaştı. Swift, Twitter’da sıkça eski Amerika Başkanı Donald Trump’a karşı tweetler yazdı. Feminist duruşunu da koruyan Swift, insanların "Ne zaman çocuk yapacaksın" sorularını bırakması gerektiğini söyleyip “Biz, kuluçka makinelerinden fazlasıyız” dedi.

LGBTİ+ DESTEKÇİLİĞİ

Taylor Swift, ilk olarak şarkısı "Mean"in video klibinin bir bölümünde homofobiyi işledi ve şarkılarında kuir temalar kullandı. Ancak The New York Times, Swift için "Kimliklerini bulmaya çalışan gey hayranları için hayatlarını anlatan şarkılar yazan yeni akım genç (ve çoğunlukla hetero) kadınlardan biri" dedi. Swift, Haziran 2019'da Eşitlik Yasası’yla ilgili bir imza kampanyası başlattı. LGBTİ+ hakları için mücadele eden bir oluşuma bağış yapan şarkıcı, bir röportajında politik konularda artık yüksek sesle konuşup eyleme geçmesinin ardındaki güdüyü şöyle açıkladı: “Todrick (dansçı Todrick Hall) ile arabadaydık ve bana ‘Eğer oğlun eşcinsel olsa ne yapardın?’ dedi. Bunu bana sormak zorunda olması duruşumu yeteri kadar açık veya yüksek sesle ortaya koymadığımı fark etmemi sağladı. Parçası olmadığım bir topluluğun savunuculuğunu yapabileceğimin farkında değildim.”