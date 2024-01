Beyin kasına egzersiz: Meditasyon

Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:25

Günümüz dünyasında en çok arzu duyduğumuz duygular Huzur, sakinlik ve dinginlik. Stres düzeyimizin yüksek olması, yalnızca karmaşık düşünce yapılarımızı değil aynı zamanda bedenimizde bulunan potansiyel sağlık sorunlarını ne yazık ki tetikleyebiliyor. Peki bunun için ne yapabiliriz? Çağdaş tıbbın beyin tarama teknolojileriyle son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarda bütün faydaları kanıtlanan bu kadim meditasyon uygulamasının akıl almaz gücünü ve fizyolojik faydalarını bugün birlikte keşfediyoruz.

Her şeyden önce şunu anlamamız gerekiyor: Zihnimizdeki düşünceleri gözlemleyebilen bir bilinç halimiz var. Biz akan düşüncelerimize, gökyüzünden geçen giden bulutlar gibi yargısızca uzaktan bakabilme yeteneğine sahibiz. İşte bu halimizi yakalayıp tutarak yaşamın her anında gözlemci bilincimizi açıp onu koruyabilmemiz gerekiyor. Hani, “Bir ben var benden içeri” der ya Yunus Emre, bu cümle benim şu an size söylemeye çalıştığımı biraz anlatıyor. İçimizde, beynimizden geçen düşünceler haricinde bir bilincimiz, benliğimiz daha var. O düşünceleri gözlemleyen bir üçüncü göz gibi düşünebilirsiniz. İşte meditasyon pratiğinde sessizlikte kalmak zamanla bu kası uyandırıyor ve geliştiriyor. Beraberinde birçok zihinsel, bedensel ve ruhsal sağlık faydasıyla birlikte geliyor. Şimdi bunlara bir göz atalım;

1. Huzur ve sakinlik, olumsuz duyguları azaltıyor. Bunu stres hormonu (kortizol) seviyemizi düşürerek başarıyor.

2. Zihnimizde netlik ve berraklık sağlıyor. Sağduyulu düşünme kabiliyetimizi artırıyor.

3. Duygularımızı daha iyi duymamızı ve onları tanımamızı sağlıyor. Bu iç duyumla gelen farkındalık, yaşantımızı yönlendirmemizde bize kılavuzluk ediyor.

4. Merkezi sinir sistemimizi regüle ediyor, bu regülasyon genç ve zinde kalmamızı sağlıyor.

5. Kan basıncını yani tansiyonu düşürüyor. Bedenimiz rahatlıyor, kaslarımız gevşiyor, varsa ağrılarımızı diniyor, yüzümüz gülüyor.

6. Bütünsel sağlığın temellerinden, “derin uyku”muzu ve uyku kalitemizi arttırıyor.

7. Odaklanma yeteneğimizi yükseltiyor. “Anı yaşama” becerimizi artırıyor ve araştırmalar gösteriyor ki bu bizi mutlu bir insan yapıyor.

8. Bilişsel performansı yükselterek öğrenmemizi ve hafızamızı geliştiriyor.

9. Öz benliğimizi açığa çıkartarak yaşamdan aldığımız tatmini artırıyor.

10. Yaşama ve insanlara karşı daha sabırlı olmamıza yardımcı oluyor.

Ayrıca araştırma yaparken şu bilgi çok dikkatimi çekmişti: Ne kadar çok meditasyon yaparsak, onun faydalarından yararlanmak için o kadar az meditasyon yapmamız yeterli oluyor. O yüzden ilk başlarda yoğun ve düzenli pratikler yapmak çok önemli. Sonra yavaş yavaş azaltarak onu korumamız mümkün, tıpkı kas geliştirmek gibi. Bu da aslında beyin kasımız. Meditasyonun bilimsel gücünü keşfederek sakin, huzurlu ve keyifli bir hayat yaşamanız dileğiyle!