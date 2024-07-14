Bodrum’un lezzet haritası

Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:18

Güncelleme: 14.07.2024 - 12:18

Bodrum, bu yaz yalnızca masmavi denizi ve eşsiz manzarası ile değil gurme lezzet durakları ile de öne çıkıyor. Bodrum'da tatil yaparken sadece güneşin ve denizin tadını çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin taze ve yerel ürünleriyle hazırlanan yemeklerle de gastronomi deneyimi yaşayacağınız mekânları sizler için ziyaret ettik, favori beş restoranımızı listeledik... Hazırsanız, lezzet dolu bir Bodrum turuna çıkıyoruz! Afiyetle...

GASTRO VE SANAT DENEYİMİ BİR ARADA: RİTMO ZEYTİNO

İstanbul’daki ses getiren projesi “Arkestra”dan sonra, bu yaz soluğu Bodrum’da alan Michelin yıldızlı şef Cenk Debensason, Yalıkavak’ta bir arazide açtı yeni restoranını... “Ritmo Zeytino”, adının da hakkını vererek zeytin ağaçları arasında konumlanıyor ve üç ayrı bölümden oluşuyor: Debensason’un mevsimsel tatları sunduğu restoran, gün batımı eşliğinde müzik ve lezzetli atıştırmalıkların servis edildiği bar bölümü ve sergilere ev sahipliği yapan galeri. Debensason, Bodrum’daki yeni adresinde misafirlerini her aşamasında farklı lezzetlerin saklandığı bir deneyime çağırıyor. Mevsimsel ve yerel ürünlerden esinlenilen mönüde, mekânın kendi arazisinde yetiştirdiği ve yakındaki tarlalardan tedarik ettiği ürünleri içeren akya, kalamar kroket, lagos gibi seçenekleri ve imza lezzetleri bulabilirsiniz.

YEREL LEZZET NOKTASI: DEREKÖY LOKANTASI

Taze olmayan bir tabağın masaya gelme olasılığı bile olmayan bir mekân “Dereköy Lokantası”. Yerel malzemeleri öne çıkaran mönüsüyle mekân bu yıl Michelin önerilerinde de yerini aldı. Her an, zamanında yetişen malzemeleri kullanan mekânın şefi Zişan Altıncaba hazırladığı mönüde bu yılın farkı ise deniz ürünlerini daha sık görebiliyor olmamız. Farklı pişirme teknikleri kullanarak hem sebze hem meyve hem de proteinleri sunan mekân, soğuk tabaklardan kavun-rezene, yeşiller-labne gibi yazlık seçenekleriyle öne çıkıyor. Soğuk tabaklarda ise uskumru turşusu pate, akya seviçe, çiğ levrek gibi farklı balıklar kullanılıyor. Yıllardır mönüde yer alan ikonik ciğer-ot ve patlıcan kızartması bu kez bazı ufak değişikliklerle sunuluyor. Ana yemeklerinde de biberli buğday ezmeli ahtapot, şiş kereviz ve köpük pekmez sos, tatmadan mekândan ayrılmamanız gerekenlerden. Yerel, sürdürülebilir ve yenilikçi tabaklarıyla yerel bir Ege mutfağı deneyimi yaşatan Dereköy Lokantası ayrıca samimi ortamıyla kalabalık arkadaş buluşmaları için de ideal, aklınızda olsun.

BODRUM’UN İDDİALI İTALYAN'I: BRAVA BY STEFANO CİOTTİ

Bodrum’da İtalyan usulü bir akşam yemeği yemek istiyorum deseydiniz “Hiç düşünmeyin ve hemen bu akşam “Brava”ya rezervasyon yaptırın” derdim. Michelin yıldızlı şef Stefano Ciotti, kendinizi Amalfi sahillerinde hissedeceğiniz mekânı Brava ile ailesinden miras İtalyan mutfak geleneklerini, hayranlık duyulacak derecede kendinizi özel hissettiren bir ev sahipliği ile sunuyor. Mekânın ilgi çeken ayrıntılarından birisi de bar ekibinden baş sommelier’e (içecek uzmanı) kadar geniş bir İtalyan ekibin servis yapıyor olması. Ödüllü şef Ciotti’nin hazırladığı mönüde öne çıkan lezzetler arasında istiridye cavatelli, beef parmigiana, fagotelli cacio e peppe gibi imza yemekler yer alıyor. Paylaşımlı tabaklardan başlangıçlara, ana yemeklerden tatlılara geniş çeşitlerin yer aldığı mönüde ayrıca İtalyan mutfağının ünlüleri el yapımı makarna, risotto, carpaccio, bruschetta ve yöresel peynirlerin baskın olduğu pizza çeşitleri de var…

GÜN BATIMINA KARŞI GURME TABAKLAR: ALTÜST

Bodrum’da iyi yemek ve sakin bir akşamüstü geçirmek istediğimde ilk aklıma gelen mekân her zaman “Altüst” oluyor. Sadece atmosfer değil lezzet de çok başarılı burada. Sade ama akılda kalan bir mönüsü var. Ağırlıklı olarak Ege mutfağından reçeteler servis ediliyor. Sipariş verirken her şeyden denemek isteyebilirsiniz fakat porsiyonların oldukça büyük, aklınızda olsun! Yerli ve doğal ürünlerle hazırlanan mönüde öncelik vermeniz gereken tatlar arasında ise yedikule sezar salata, fish & chips, levrek caponata ve kabak spagetti var. Yaz boyunca canlı müzik ve DJ performansına da ev sahipliği yapan Altüst’ün kokteyl mönüsünde keşfe çıkmayı da unutmayın.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEREL: MALVA BODRUM

“Malva Bodrum”, sürdürülebilirlik ve yerel lezzetleri harmanlayarak misafirlerine özel ve yerel bir deneyim sunan mekânlardan. Bu başarısını Michelin Rehberi'nde önerilen restoranlardan biri seçilerek de taçlandıran Malva, nefes kesen bir sahil manzarasına sahip... Mutfağında ise genç şef Gürhan Tümsek var... Tümsek, mevsimine göre sürekli güncellediği mönüsünü, yerel üreticilerden temin edilen taptaze ürünler ve sürdürülebilir gastronomi anlayışı ile sunuyor. Atık olarak adlandırılabilecek ürünler, yeniden değerlendirilerek ana yemeklere veya sağlıklı ikramlıklara dönüştürülüyor. Ferah dekorasyonu ile şık bir akşam yemeği için tercih edebileceğiniz Malva Bodrum’da midyeli kabak çiçeği dolması, enginar kreması ile hazırlanan deniztarağı ve ağır ateşte pişmiş ahtapot mutlaka denemeniz gerekenlerden. Mekân, yemek sonrası eğlenceyi de es geçmeyenler için çeşitli DJ performanslarına ev sahipliği yaparak misafirlerine unutulmaz bir eğlence de sunuyor.