Bugün ne yesek?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 12:00

Sosyal medyadaki yenilikçi yemek akımları son yıllarda kullanıcıları farklı tariflerle iyice cezbeder duruma geldi. Instagram, Pinterest ve TikTok gibi platformlar yiyecekle etkileşim biçimimizi dönüştürerek onu görsel olarak çarpıcı ve kolayca paylaşılabilir bir sanat biçimine dönüştürdü.

Bu eğilimler yalnızca mutfak seçimlerimizi etkilemekle kalmadı aynı zamanda yiyecekleri belgeleme ve tüketme biçimimizde de devrim yarattı. Gelin bu olay yaratan, esin verici tariflere yakından bakalım. Afiyetle…

HERKES BİR BARİSTA: DALGONA BUZLU KAHVE

Eskimeyen bir klasikle başlayalım: Dalgona akımı! Bu akım zaman çizelgesindeki hemen hemen herkesin bir gecede Starbucks baristaları olduğu anlamına geliyordu. İyi bir kahve her zaman gününüzü devam ettirmek için gereksinim duyduğunuz ana enerjiyi sağlar. O yüzden bu akım fazlasıyla tuttu.

Eşit miktarda hazır granül kahve ve şekeri bir bardağa koyun, macun kıvamında yapmak için yeterince sıcak su ekleyin. Bu hacimli kıvamı ve kadifemsi dokuyu elde etmek için köpürtücü veya standart mikser de kullanabilirsiniz. Sütü ekleyin ve karıştırın. Hepsi bu kadar!

MARKETTE PEYNİR, DOMATES KALMADI: FIRINDA BEYAZ MAKARNA

Fırında beyaz peynir akımı ortaya çıktığında beyaz peynir ve domatesler market raflarından hızla kayboldu. Bu zarif ve kendi kendine yeten beş bileşenli yemek mükemmel bir hafta ortası eşlikçisidir.

Beyaz peynir, sarımsak ve çeri domateslerin üzerine biraz zeytinyağı gezdirin; pişene ve kabarana kadar fırında tutun. Al dente makarnanızı (makarna ayrı olarak pişirilir) karıştırın ve ruhu besleyen bir kase dolusu makarna için üzerine fesleğen ekleyin.

GURMELERE ŞOK: BİBER GEVREK

Düşlerinizin çeşnisiyle tanışın: acı biber! Bu akım hem interneti hem de gurmeleri kasıp kavurdu. Acı biber yağına benzer biçimde acı biber gevreği, arpacık soğanı ve sarımsağın yağda kızartılması ve kızartılmış yer fıstığı ve susam tohumları, pul biber ve gochugaru (Kore biber tozu) ile birleştirilmesiyle yapılır.

Bazı tariflerde yıldız anason, zencefil, tatları dengelemek için şeker ve tuz da kullanılır. Biber gevrekleri, en sevdiğiniz yemeklere inanılmaz lezzet katar, yumurta ve makarnalar ile iyi uyum sağlar.

YANLIŞ OKUMADINIZ: MISIR KABURGASI

Birçokları vejeteryanlığa geçişi, artık geçerli olmayan bir argüman olan bir mutfak uyarısı olarak görüyor. Sosyal medya yemeğin geleceğini değiştirdi. Flexitarians (yarı vejeteryan diyet) artık parmaklarının ucunda sınırsız bitki bazlı seçeneklere sahip. Tofu herkesin damak tadına uymasa da mısır için aynı şey geçerli değil. Demek istediğim, kim iyi bir mısır koçanını sevmez ki? Bu çıtır çıtır kızarmış mısır kaburgaları, herkesin tadını çıkarabileceği bir atıştırmalık. Mısırları koçanıyla beraber kesip kızartın ve baharatlayın hepsi bu kadar.

SINIRSIZ LEZZET SEÇİMİ: TEREYAĞI PANOLARI

Tereyağı panoları viral bir TikTok olayı oldu. Peki bu nedir? #butterboard etiketiyle ortaya çıkan video için tereyağı sürülmüş bir şarküteri tahtası düşünün. Tereyağı tahtaları kalın bir tereyağı ile kaplanmış ahşap servis tahtalarıdır.

Daha sonra tereyağına malzemeler eklenir. Burada her şey kişisel seçimle ilgili ve lezzet kombinasyonları neredeyse sınırsız. Tavsiyem, en iyi lezzet için yüksek kaliteli tuzlanmış ve otla beslenmiş tereyağı kullanmanız. Malzemelerinizi tereyağına ekledikten sonra tabaklayın, Fransız ekmeği, crostini, ince dilimlenmiş turşu, ceviz gibi malzemelerle süslemenizi öneririm.

YEMEKTE YENİ MODA: TEK KİŞİLİK RANDEVU

Utangaçlığı unutun, yalnız yemek 2023'te tamamen şık bir davranış oldu. Pandemi bize tek başımıza nasıl başarılı olacağımızı öğretti ve Z kuşağı tek başına dışarıda yemek yemenin ihtişamını keşfediyor.

#SoloDate hashtag'ine sahip binlerce TikTok video’suna bakın. Tek başına bir gece için giyinmek artık utanç verici değil. Bunun yerine “espresso martini”nizi yudumlayabilir ve bitki bazlı makarnanızı huzur içinde yiyebilirsiniz.

SÜPER GIDA: MANTAR

Şimdilerde herkes sosyal medyada mantar içerikli tarifleri geliştiriyor. Etli dokuları ve zengin tatları sayesinde mantarlar 2023'te nihai bitki bazlı süper gıda olarak yerini sağlamlaştırıyor.

Güne bir fincan mantar kahvesi (internette bulabilirsiniz) ile başlayın, öğle yemeği için doyurucu bir mantar ve yabani pirinç çorbasının tadını çıkarın ve gününüzü kremalı mantarlı makarna ile sonlandırın. Ve evet, mantar bazlı kokteyller bile var.

DAHA NELER VAR NELER

Sırasıyla son bir yılın en iyi 8 TikTok yemek akımı:

Bulut ekmeği: 3.4 milyar görüntüleme

Fırında yulaf: 1.3 milyar görüntüleme

Şarküteri masaları: 1.2 milyar görüntüleme

Makarna cipsi: 1.1 milyar görüntüleme

Kupa kek: 1 milyar görüntüleme

Birria tacos: 922.2 milyon görüntüleme

Pembe sos: 599.8 milyon görüntüleme

Tarçınlı rulolar: 597 milyon görüntüleme

PEKİ AMA NASIL?

Sosyal medya dünya çapında birçok alanda (özellikle genç nesiller için) ana bilgi kaynağı oldu. Influencer'lar Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya kanallarında yeni kanaat önderleri olarak görünür oldular.

Herhangi bir kullanıcının viral olan bir gönderiyle Instagram'da yeni bir yemek akımı yaratması hemen gerçekleşebiliyor. Ürün geliştirme için bu, Instagram yemek trendlerinin giderek daha fazla bir ölçüt haline geldiği anlamına geliyor.

Renkler, göz alıcı şekiller ve lezzetli görünen dokular bir ürünün başarılı olup olmayacağını belirleyen etkenler arasında... Sosyal medyada odak noktası görsel olduğu için ürünün görünümü ve ambalajının mükemmel biçimde koordine edilmesi gerekir. Lezzet, ürünün vaat ettiklerini de yerine getirirse sürdürülebilir başarı elde edilir!