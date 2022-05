Can Temiz: 'Artık çok daha özgürüm'

01 Mayıs 2022 Pazar, 13:00

Alternatif müzik tarzı ile kendi kitlesini oluşturan Model grubunun eski üyelerinden Can Temiz. Yazdığı sözlere gitarıyla hayat veren müzisyenin şu günlerdeki en büyük heyecanı ise müzikseverlerle buluşturduğu ilk solo albümü, “Ahlaken Alçak”... Biz de müzisyen ile bir araya geldik. Hayattından müzik dünyasına, albümden “İhtiyar Avdan Dönüyor” parçasında kendisine ukulelesi ile eşlik eden eşiyle çektikleri klibe kadar pek çok konuyu konuştuk.

Şimdi söz Temiz’de...

İlk solo albümünüz “Ahlaken Alçak” 25 Mart’ ta dinleyici ile buluştu. Neredeyse tüm söz, müzik ve aranjeler size ait. Biraz albüm sürecinden bahseder misiniz? Nasıl dönüşler alıyorsunuz?



Geri dönüşlerden çok mutluyum. 15 yıllık profesyonel müzik kariyerim boyunca ortaya koyduğum farklı projelerle giderek büyüyen bir kemik kitle oluştu. O yüzden artık yaratım sürecinde kendimi çok daha özgür hissediyorum. Albümdeki şarkıların hazırlık süreci beş sene önceye varıyor. İki yıl da kayıtlar sürdü. bu solo projemdeki üretim ortağım olan Ali Rıza Şahenk ile stüdyoya kapanıp bir yolculuğa çıkıyoruz, şarkı bizi nereye götürürse oraya doğru yol alıyoruz.





Albümün içindeki parçalardan biri “İhtiyar Avdan Dönüyor” da size eşiniz Burcu Erim ukulelesi ile eşlik ediyor ve parça evde bir telefon kamerası ile çekildi. Neden böyle bir klip çekmeyi tercih ettiniz, eşinizle birlikte müzik yapmak nasıl bir duyguydu?



“İhtiyar Avdan Dönüyor”, yine uzun zaman önce yaptığım ve çok sevdiğim bir şarkıydı. “Ahlaken Alçak” albümünün hazırlık sürecinin sonuna gelirken şarkı yine neredeyse albüme giremiyordu. Benim de tepem attı, “nedir yani, gerekirse telefona kaydedelim, ama bu şarkı artık bu albüme girsin” dedim. O dönemde de eşim ukulele çalmaya başlamıştı. Kaydederken aynı anda videoya da çektik kendimizi ve şarkının klibi ortaya çıkıverdi.

MÜZİKLE VAR OLDUM

Ablanızın size ortaokulda aldığı klasik gitarla başladığınız müziğin hayatınızdaki yeri nedir, bize biraz bahseder misiniz?



Müzik, o günden beri merkezinde duruyor hayatımın. Müzik benim için artık “yaptığım” bir şeyden çok var oluşumun bir parçası. En büyük tutkum... Biraz da Sisifus’un mitindeki gibi hayatımın sonuna kadar bozup bozup baştan başlayacağım, bütün hayatımın yolculuğunu tanımlayan, başı sonu olmayan bir serüven.

Model grubu dağıldıktan sonra bir dönem ABD’de yaşadınız, hatta orada “Seven Day Sleep” adlı bir grubunuz vardı. Bu dönemin size ve müziğinize yansıması nasıldı?

O dönem hayatımı kurtardı, diyebilirim. Model’in son zamanlarına doğru müzik üretim süreci biraz otomatikleşmişti benim için. Ayrıca müzikte çerçevelerin varlığı beni her zaman çok sıkmıştır. ABD’ye gidince bütün bu sınırlar ve beklentilerden sıyrılmış olarak, müzikle ilişkimi en baştan keşfetme fırsatı yakaladım. Tanıdığım herkesten, her şeyden tamamen uzakta olmak, o çocuksu coşkuyu tekrar yakalamamı sağladı. Her şeyi yıkıp, baştan yaratma fırsatım oldu.

