Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

08 Ocak 2022 Cumartesi, 09:00

Cumhuriyet Pazar Dergi bu hafta genç yaşlarına karşın eserleri ve çalışmalarıyla Türkiye’ye dünya çapında değer katan ve kendi kuşağına rol model olan iki ismi sayfalarına konuk ediyor.

Refik Anadol dünyanın dört bir yanında ürettiği ihtişamlı dijital eserleriyle 2021’e damga vuran sanatçılar arasındaydı. Büyük dijital verileri, teknoloji ve yaratıcılıkla bir araya getirerek ürettiği yapıtlarıyla geleceğin sanatına göz kırpan öncü isimler arasında yer alan Anadol hayatından kilometre taşlarını, üretim sürecini ve dünyada kabul edilmesine karşın Türkiye’de geçmişin anlayışıyla yapılan olumsuz yorumlarla mücadelesini Berrin Karadeniz’e anlattı.

Refik Anadol ile yaptığımız söyleşinin geniş versiyonuna, telefonlarınızdaki karekod okuyucu uygulaması ile cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2019’da kurduğu Gate 27 isimli Uluslararası Sanatçı Kabul programı ile ekolojik ve sürdürülebilir yaklaşımı sanatla bir araya getiren Melisa Tapan, aralık ayı içinde yapılan Küresel Vatandaşlık Forumu’nda Türkiye’yi temsil eden isimdi. Tapan’la Gate 27’deki hedeflerini ve kişisel hayatındaki sürdürülebilir yaklaşımını Deniz Ülkütekin konuştu.



Yazıları ve televizyon programlarıyla binlerce insanın hayatına dokunan Üstün Dökmen Cumhuriyet Pazar’da kaleme aldığı ilk yazısında, gerçekçi düşünmenin ve akıl dışı şeylerden medet ummamanın önemine değindi.

Cumhuriyet Pazar Dergi ülkenin dört bir yanında artışa geçen sokak hayvanları düşmanlığına karşı direnen insanlara yer vermeyi sürdürüyor. Sokaktaki dostlarımızın hayatları, sağlıkları ve mutlu olmaları için çalışanların hikayeleri bu hafta Cumhuriyet Pazar’da. Barış Terkoğlu oyuncu İrem Altuğ’un başkanı olduğu Pati Çetesi ile bir araya gelirken, Deniz Yavaşoğulları Konteas’i sosyal medyada belediye ekiplerinden kurtaran kahramanları köşesine taşıdı.

Daha önce Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan tarafından seslendirilen O Günler şarkısına kendi yorumunu katarak en çok dinlenilenler arsına giren Ada Sanlıman caz tutkusunu Ali Deniz Uslu’ya anlattı.

Kafkas topraklarının örselenmiş mistik geçmişinin izini süren Gürcü yönetmen Aleksandre Koberizde’nin üçüncü uzun metrajı “Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz?”u Başak Bıçak yazdı.

Serra Rodoplu Matrix’İn yönetmeni Lana Wachowski’nin ilham kaynağı Rembrandt’ın “Aziz Pavlus olarak otoportresi”ni inceledi.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Ioanna Kucuradi, bencil insanlar hakkındaki düşünceleri ve anekdotlarını Figen Atalay’la paylaştı.

İnsanların en sık karşılaştığı sağlık problemi olan “ağrı”nın tıp sektöründeki karmaşık! Yansımalarını Dr. Ömür Tanyel inceledi. Dr. Ömür Tanyel Dopesick dizisi üzerinden inceledi.



Sosyal medyada paylaşım yaparken aklımıza getirmediğimiz, ama bizi her yönümüzle ele veren “dijital ayak izi”mizi S. Sİnan Ulusoy yazdı.



Kemal Urgenç ile otobüstekiler.

Berrin Karadeniz ile önümüzdeki haftanın kültür-sanat nabzını tutan Kültür Rotası ve daha fazlası Cumhuriyet Pazar’da...