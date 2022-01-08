Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Cumhuriyet Pazar yepyeni ve dinamik içerikleriyle bu hafta da sizi rengarenk bir dünyaya çağırıyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Cumhuriyet Pazar Dergi bu hafta genç
yaşlarına karşın eserleri ve çalışmalarıyla Türkiye’ye dünya çapında değer
katan ve kendi kuşağına rol model olan iki ismi sayfalarına konuk ediyor.
Refik Anadol dünyanın dört bir yanında ürettiği ihtişamlı dijital eserleriyle
2021’e damga vuran sanatçılar arasındaydı. Büyük dijital verileri, teknoloji ve
yaratıcılıkla bir araya getirerek ürettiği yapıtlarıyla geleceğin sanatına göz
kırpan öncü isimler arasında yer alan Anadol hayatından kilometre
taşlarını, üretim sürecini ve dünyada kabul edilmesine karşın Türkiye’de
geçmişin anlayışıyla yapılan olumsuz yorumlarla mücadelesini Berrin Karadeniz’e
anlattı.
Refik Anadol ile yaptığımız söyleşinin geniş versiyonuna, telefonlarınızdaki karekod okuyucu uygulaması ile cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
2019’da kurduğu Gate 27 isimli Uluslararası
Sanatçı Kabul programı ile ekolojik ve sürdürülebilir yaklaşımı sanatla bir
araya getiren Melisa Tapan, aralık ayı içinde yapılan Küresel Vatandaşlık
Forumu’nda Türkiye’yi temsil eden isimdi. Tapan’la Gate 27’deki hedeflerini ve
kişisel hayatındaki sürdürülebilir yaklaşımını Deniz Ülkütekin konuştu.
Yazıları ve televizyon programlarıyla binlerce insanın hayatına dokunan Üstün
Dökmen Cumhuriyet Pazar’da kaleme aldığı ilk yazısında, gerçekçi düşünmenin ve
akıl dışı şeylerden medet ummamanın önemine değindi.
Cumhuriyet Pazar Dergi ülkenin dört bir yanında artışa geçen sokak hayvanları
düşmanlığına karşı direnen insanlara yer vermeyi sürdürüyor. Sokaktaki
dostlarımızın hayatları, sağlıkları ve mutlu olmaları için çalışanların
hikayeleri bu hafta Cumhuriyet Pazar’da. Barış Terkoğlu oyuncu İrem Altuğ’un
başkanı olduğu Pati Çetesi ile bir araya gelirken, Deniz Yavaşoğulları
Konteas’i sosyal medyada belediye ekiplerinden kurtaran kahramanları köşesine
taşıdı.
Daha önce Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan tarafından seslendirilen O Günler
şarkısına kendi yorumunu katarak en çok dinlenilenler arsına giren Ada Sanlıman
caz tutkusunu Ali Deniz Uslu’ya anlattı.
Kafkas topraklarının örselenmiş mistik geçmişinin izini süren Gürcü yönetmen
Aleksandre Koberizde’nin üçüncü uzun metrajı “Gökyüzüne Baktığımızda Ne
Görüyoruz?”u Başak Bıçak yazdı.
Serra Rodoplu Matrix’İn yönetmeni Lana Wachowski’nin ilham kaynağı Rembrandt’ın
“Aziz Pavlus olarak otoportresi”ni inceledi.
Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Ioanna Kucuradi, bencil insanlar hakkındaki
düşünceleri ve anekdotlarını Figen Atalay’la paylaştı.
İnsanların en sık karşılaştığı sağlık problemi olan “ağrı”nın tıp sektöründeki
karmaşık! Yansımalarını Dr. Ömür Tanyel inceledi. Dr. Ömür Tanyel Dopesick
dizisi üzerinden inceledi.
Sosyal medyada paylaşım yaparken aklımıza getirmediğimiz, ama bizi her
yönümüzle ele veren “dijital ayak izi”mizi S. Sİnan Ulusoy yazdı.
Kemal Urgenç ile otobüstekiler.
Berrin Karadeniz ile önümüzdeki haftanın kültür-sanat nabzını tutan Kültür Rotası ve daha fazlası Cumhuriyet Pazar’da...
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