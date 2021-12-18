Cumhuriyet Pazar yepyeni ve dinamik içerikleriyle bu hafta da sizlerle!
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor. Cumhuriyet Pazar yepyeni ve dinamik içerikleriyle bu hafta da sizi rengarenk bir dünyaya çağırıyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Usta oyuncu Engin Hepileri, Sena Tufan'a konuştu.
Deniz Ülkütekin son günlerin en çok konuşulan, ama en az anlaşılan konusu Metaverse'ü inceledi.
Asi müzisyen Hayko Cepkin derdini Ali Deniz Uslu'ya anlattı.
Başak Bıçak'tan İtalyan usta Soreentino'nun son filmi Tanrının Eli,
Emrah Kolukısa'nın Evlilikten Sahnelerin başrol oyuncuları Ece Dizdar ve Öner Erkan ile Bergman sohbeti,
Serra Rodoplu'dan Picasso'nun mavi dönemi,
Ülker İnce'den dilde sakınılması gereken kalıplar,
Deniz Yavaşoğulları'ndan bir garip sürgün,
Berrin Karadeniz'le Kültür Rotası...
Dolu dolu içeriklerle Cumhuriyet Pazar, yarın gazeteniz ile birlikte bayilerde.
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