Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

15 Ocak 2022 Cumartesi, 09:00

Kendinden izler bıraktığı karakterleri, ekrandan yansıyan tutkusu ile televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı yakışıklı oyuncu Onur Tuna Bu hafta Cumhuriyet Pazar'a konuk oluyor. Tuna oyunculuk yöntemlerinden müzikle olan bağına, hayvan ve bitkileri de kapsayan geniş adalet anlayışına kadar her şeyi Simay Gözener'e anlattı.

Renkler bize ne anlatır, ne hissettirir ve ne düşündürür. Görsel dünyamızın en belirgin ve keyifli kısmı olan renklerin, görmenin ötesine uzanan renkli dünyasını Mehmet Aman araştırdı. aman Renklerle ilgili bilmediğiniz bir çok konuyu Sanatçı Zeynep Sağır ve Moda Danışmanı Türkü Şahin'le paylaştı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen Cumhuriyet Devrimlerinin isimsiz yıldızlarından ikisinin İhsan ve Perihan Aykaş çiftinin öyküsünü kaleme aldı.

Dijital teknolojiler ve sanat arasındaki etkileşim size çok yeni görülebilir. Oysa henüz 80'li yıllarda işlerini dijital ortama taşıyan bir isim vardı; Andy Warhol. Her alanda öncü olan sıra dışı sanatçının dijital çalışmaları Serra Rodoplu'yla Çizgi Atlas'ta.

"Kafamda Kentsel Dönüşümler" diyerek dillere pelesenk olan İkiye On Kala yeni teklisi Derin ile uzun isimli şarkılara bir son verdi ve en kısa isimli şarkısıyla Cumhuriyet Pazar'a konuk oldu.

Pandemi döneminde gençlik anılarını eşeleyen yönetmenler serisine Paul Thomas Anderson da katıldı. Anderson'un Boggie Nights'tan neredeyse yarım yüzyıl sonra San Fernando Vadisi'ndeki gençliğine döndüğü Licorice Pizza'yı Başak Bıçak izledi ve yazdı.

Her gün hayranlıkla takip ettiğiniz veya suçluluk duygusu eşliğinde "stalk"lamayı bırakamadığınız influencer'lar, fenomenler ve vlogger'lar öldüğünde hesaplarına ne olacak? Cevabı Mehmet Utku Şentürk'e konuşan Bilişim Hukukçusu Görkem Gökçe veriyor.

Bugün Dünya Hijyen Günü. Ancak sizin için çok basit görünen, el yıkamak, tuvalet kullanmak ve sıradan hijyen malzemelerine erişim milyonlarca insan için çok uzak bir hayal. Miray Özbilek'in kaleminden...

Yasaklı ırk denilerek cadı avı başlatılan köpek türlerini korkutucu bir son bekliyor. Oysa onların tek suçu dünyaya gelmek. Deniz Yavaşoğulları yasaklı ırkların makus talihini yazdı.

Kübra Müjde hepinizi bir kağıt kalem alıp çocukluğunuzda severek çizdiğiniz o elma ağacını çizmeye çağırıyor.

Berrin Karadeniz Kültür Rotası ile kültür-sanat gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Ülker İnce ile dil hovardalığı üzerine. Kemal Urgenç ile Otobüstekiler... Dolu dolu bir Pazar günü sizleri bekliyor.