Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Cumhuriyet Pazar yepyeni ve dinamik içerikleriyle bu hafta da sizi rengarenk bir dünyaya çağırıyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Söyleyemediğimiz
şeyleri, hareket ve mimiklerimizle farkında olmadan nasıl
anlatıyoruz? Siyasetçiler ve güç elde etmek isteyenler bu yöntemi
hangi alanlarda kullanıyor? Deniz Ülkütekin’in
kaleminden.
ALEF: Mâl-i Hülya’nın ve anneliğin heyecanını bir arada yaşayan Hande Soral, psikoloji eğitiminin mesleğine katkılarını, Simay Gözener’e anlattı.
Bütün çocuklar dahi mi, yoksa tüm annelere çocukları özel mi görünür? Çocuklarımızı nasıl, hangi eğitim yaklaşımlarına göre yetiştirmeliyiz? Montessori mi, Waldorf mu, geleneksel mi? Yoksa hayatın akışında kalıp, birlikte yaptığımız yolculuktan keyif mi almalıyız? Dilşah Çelebi’yle Bebe 101’de.
Kadir Şeker’i uzun süre hapiste tutacak karar, kadına yönelik şiddet mücadelesi veren kitleler için bir sendroma dönüşebilir. Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.
Yaşlı, sağlık sorunu yaşayan ve zulüm görmüş hayvanlar için huzurlu bir yaşam vakti. HAYTAP’ın Bursa temsilcisi Emir Demir, Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni Deniz Yavaşoğulları’na anlattı.
Kozmetik sektöründe kadın girişimciliğini esas alarak ilerleyen Aslı Şen, markası Ashley Joy’un sıra dışı kuruluş hikayesini Merve Ertütüncü’yle paylaştı.
Fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarımızın çözümü orman banyosu olabilir mi? İçinizi ısıtan güneşe, sakin toprağa, yeşil ağaçlara teslim edin kendinizi. Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da orman banyosunu nasıl yapabileceğinizi anlattı.
Uysallar’ın, yerleşik düzene isyanı... Göze batmamak için bürünülen sessizlik, haksız görülürsem kaygısıyla yaşanılan suskunluk. Sisin kapladığı yalanlar... Başak Bıçak, Rosebud’da kaleme aldı.
Bridegerton dizisinde tarihin unutulan gerçeklerinden birisi, Britanya’nın kara kraliçesi Charlotte izleyicilere hatırlatıldı. Kraliçe bir tablonun önünde duruyordu. O tablonun hikayesi Serra Rodoplu ile Çizgi Atlas’ta.
Hayata heyecanlı, istekli, gülen gözlerle bakan çocuklar ve “canları ne isterse” onu yapmayı unutan yetişkinler... İki farklı atölyeden deneyimleriyle Kübra Müjde’nin kaleminden.
Descartes ve Kant metaverse’ü görseler ne derlerdi? Ayşe Acar’dan dinleyin.
Berrin Karadeniz ile Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler...
İlgili Haberler
- Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
- Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!
- Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!
Video Haberler
- Polis operasyona çıktı, yurttaş çekirdekle izledi
- AB'den üst düzey Ukrayna ziyareti
- Ukrayna'dan Rusya iddiası
- Yalnız yaşıyordu... Ekipler cesedini buldu
- 'Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor'
- Fırtına vurdu, ağaçlar devrildi
- Korkunç anlar... İntihar için her yolu denedi
- 'Takdiri size bırakıyorum'
- İnanılmaz an! “Ters yıldırım” saniye saniye kaydedildi
- TGC ödülleri sahiplerini buldu
En Çok Okunan Haberler
- Bombalı saldırı: 5 ölü
- Sri Lanka'da OHAL ilan edildi
- ABD'li film yıldızından zenginlere 'Ukrayna' çağrısı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Bebeğini öldürüp, gömen 'annenin' cezası belli oldu
- Çamur selinde 6 kayıp
- CHP Kadın Kolları, ramazanda sahaya yoğunlaşacak
- Tokat skandalı sonrası Will Smith’ten şaşırtan karar
- Savaşa rağmen Antarktika’ya ulaşıldı
- Acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı