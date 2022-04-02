Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

02 Nisan 2022 Cumartesi, 09:00

Söyleyemediğimiz şeyleri, hareket ve mimiklerimizle farkında olmadan nasıl anlatıyoruz? Siyasetçiler ve güç elde etmek isteyenler bu yöntemi hangi alanlarda kullanıyor? Deniz Ülkütekin’in kaleminden.



ALEF: Mâl-i Hülya’nın ve anneliğin heyecanını bir arada yaşayan Hande Soral, psikoloji eğitiminin mesleğine katkılarını, Simay Gözener’e anlattı.



Bütün çocuklar dahi mi, yoksa tüm annelere çocukları özel mi görünür? Çocuklarımızı nasıl, hangi eğitim yaklaşımlarına göre yetiştirmeliyiz? Montessori mi, Waldorf mu, geleneksel mi? Yoksa hayatın akışında kalıp, birlikte yaptığımız yolculuktan keyif mi almalıyız? Dilşah Çelebi’yle Bebe 101’de.



Kadir Şeker’i uzun süre hapiste tutacak karar, kadına yönelik şiddet mücadelesi veren kitleler için bir sendroma dönüşebilir. Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.



Yaşlı, sağlık sorunu yaşayan ve zulüm görmüş hayvanlar için huzurlu bir yaşam vakti. HAYTAP’ın Bursa temsilcisi Emir Demir, Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni Deniz Yavaşoğulları’na anlattı.



Kozmetik sektöründe kadın girişimciliğini esas alarak ilerleyen Aslı Şen, markası Ashley Joy’un sıra dışı kuruluş hikayesini Merve Ertütüncü’yle paylaştı.



Fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarımızın çözümü orman banyosu olabilir mi? İçinizi ısıtan güneşe, sakin toprağa, yeşil ağaçlara teslim edin kendinizi. Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da orman banyosunu nasıl yapabileceğinizi anlattı.



Uysallar’ın, yerleşik düzene isyanı... Göze batmamak için bürünülen sessizlik, haksız görülürsem kaygısıyla yaşanılan suskunluk. Sisin kapladığı yalanlar... Başak Bıçak, Rosebud’da kaleme aldı.



Bridegerton dizisinde tarihin unutulan gerçeklerinden birisi, Britanya’nın kara kraliçesi Charlotte izleyicilere hatırlatıldı. Kraliçe bir tablonun önünde duruyordu. O tablonun hikayesi Serra Rodoplu ile Çizgi Atlas’ta.



Hayata heyecanlı, istekli, gülen gözlerle bakan çocuklar ve “canları ne isterse” onu yapmayı unutan yetişkinler... İki farklı atölyeden deneyimleriyle Kübra Müjde’nin kaleminden.



Descartes ve Kant metaverse’ü görseler ne derlerdi? Ayşe Acar’dan dinleyin.



Berrin Karadeniz ile Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler...