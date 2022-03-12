Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

12 Mart 2022 Cumartesi, 09:00

Güldür Güldür’le aklımıza kazınan ve bugünlerde Aşk Kumardır ile izleyiciyi yine kahkaya boğan Ecem Erkek, ilk seyircileri olan ailesini ve oyunculuk serüvenini Simay Gözener’e anlattı.



Ukrayna-Rusya savaşının bilinmeyen yüzü: Siber savaş! Siber savaşın günlük hayatımızı pek de etkilemediğini düşünüyoruz. Peki ya evlerimize kadar girerse? Deniz Ülkütekin yazdı.



Prof. Dr.Üstün Dökmen erkek egemen düzende kadının çilesini kaleme aldı.



Zeytinliklerin imara açılması ile birlikte tehlikeye giren doğal mirasımızı ve zeytin ağacının tarihsel sürecini Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da yazdı.



Yeni albümü ‘’Bir Şarkı Vardı Ya’’ ile klasikleşmiş şarkılara yeni bir yorum getiren Mehmet Erdem’le Ali Deniz Uslu konuştu.



Batman efsanesinin son filmi ‘’The Batman’’de kara şövalye artık daha karalık. Başak Bıçak, Rosebud’da yazdı…



Metaverse kavramı günlük yaşamlarımıza girdiğimden beri her gün farklı bir alana dahil oluyor.. Peki Metaverse’de bir sağlık sistemi mümkün mü? Dr.Ömür Tanyel’in kaleminden…



Atatürk’ün Çanakkale’deki başarıları o günlerin önemli gazetesi Tanin’de nasıl sansürlenmişti? Prof.Dr.Şaduman Halıcı, Köprübaşı’nda yazdı.



Londra’dan İstanbul’a uzanan bir müzik serüveni. Selin ilk teklisi ‘’Asi’’yi ve kendi yolculuğunu Emrah Kolukısa’ya anlattı.



Bir gençlik dramı olan ‘’Euphoria’’ sanat tarihinin kafa karıştıran tablolarından Rene Margitte’nin ‘’Kopyalanmamış’’ına gönderme yaparken, bizi gerçeklik algımızı sorgulamaya itiyor. Serra Rodop’lu ile Çizgi Atlas’ta.



Dragos Musiki Derneği Başkanı Serdar Taştanoğlu, Dünya ve Etnik Müzikler Korosu’nun faaliyetlerini Günseli Salkaya’ya anlattı.



Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, bu hafta yine dolu dolu.



Kemal Urgenç ile Otobüstekiler.

Yine dopdolu bir Cumhuriyet Pazar Dergi sizleri bekliyor...

