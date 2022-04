Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

16 Nisan 2022 Cumartesi, 09:00

1977 yılında Londra’nın tam merkezine düşen, sadece kenti değil, tüm dünyayı değiştiren Punk ve yaratıcıları Sex Pistols’ın öyküsü... Deniz Ülkütekin’in kaleminden.



Ateş ve aşkın ritmi "ney" ile can buluyor. Bir sesin peşinden hayat yolculuğuna çıkan ve tüm önyargılara rağmen sanatından vazgeçmeyen Mercan Dede, Simay Gözener’e anlattı.



Sosyal statü olarak sizden üstün biri daha onurlu kabul edilebilir mi? Din, dil, ırk, cinsiyet bu konuda belirleyici midir? Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.



İstanbul Film Festivali açılış gecesinde Sinema Onur Ödülü’nü alan Gülsen Tuncer, oyunculuk hayatını, kamera arkası deneyimlerini ve sektörle ilgili görüşlerini Kardelen Davutoğlu’na anlattı.



Gazeteler ipekböceklerinin mi favorisi, alev tahtakurularının mı? Yanıtı Kaan Mika, Bir Dilim Bilim’de.



Sıra dışı bedenler sanata nasıl yansıyor? Lavinia Fontana’nın, "Antonitta’nın Portresi" adlı çalışmasının sırrı nedir? Ömür Tanyel, Yaşam Günlüğü’nde yazdı.



Ritüel mekânlardan, deneyim mekânlarına dönüş... Müzeler yeni döneme ayak uyduruyor. Serra Rodoplu’yla, Çizgi Atlas’ta.



Eviniz dünyaya iyi bakıyor musunuz? Doğadaki tüm canlılara ev sahipliği yapan dünyayı güzelleştirmenin ilk adımları ne zaman atıldı? 22 Nisan Dünya Günü’nün evrenselleşmesinin hikâyesi... Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da anlattı.



Sıradan bir hayat sürerken, özel güçleriniz olduğunu fark ediyorsunuz. Ve kendinizi çoklu evrenlerde bir yolculuğun içine buluyorsunuz. Dünyayı kurtarmak sizin elinizde. "Her Şey Her Yerde Aynı Anda"... Başak Bıçak, Rosebud’da yazdı.



Yeni doğan bebeklerin tüm devası anne sütü... Emzirme sürecinde ek gıda kullanımı ne kadar gerekli? Sütünün az oluşunda dertlenen anneler bu psikolojik savaştan nasıl galip çıkacak? Dilşad Çelebi, Bebe 101’de anlattı.



Sosyal medya, televizyonun izlenme oranlarını nasıl etkiliyor? Televizyon revaçtan düştü mü? Nazife Güngör yazdı.



Berrin Karadeniz ile Kültür Rotası, Kemal Urgenç’le Otobüstekiler...