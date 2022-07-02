Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:00

Cumhuriyet Pazar Dergi rengarenk bir içerikle karşınızda…

Oyuncu Metin Akdülger, pek bilinmeyen bir yönüyle karşınızda. Küçüklükten beri okuyarak, yazarak edindiği düşlerini ortak bir bilincin eseri olan “Görmüş Geçirmiş Kaptan 88” isimli fantastik öyküyle ortaya döktü. Akdülger’le Deniz Ülkütekin konuştu.

Onlar için artık ofis yaşamı çok geride kaldı. Dizüstü bilgisayarları ve internetin olduğu her yerde çalışabilen, aynı zamanda dünyayı deneyimleyen dijital göçebeleri Simay Gözener araştırdı.

Gençler geleceklerini tasarlarken düşlerinden çok yaşamın getirdiği sorunları önceliyor. Sonuç ise mutsuz bireyler ve mutsuz bir toplum... Prof. Dr. Üstün Dökmen meslek seçimlerindeki yanlışları kaleme aldı.

Yavuz Koç’a konuşan Yapımcı Murat Şeker, halkçı görünüp halktan kopuk olan sinemacıları hedef aldı.

Dünyada milyonların gözüne geceleri uyku girmiyor. İnsomnia’yı Ömür Tanyel Yaşam Günlüğü’nde inceledi.

“Baby blues” mu, lohusa depresyonu mu? Yeni annelerin hüznünün nedenlerini Dilşad Çelebi Bebe 101’de yazdı.

İkinci Dünya Savaşı’nı öngören Türkiye Cumhuriyeti’nin halkı korumak için büyük fedakârlıklarla yaşama geçirdiği gaz maskesi fabrikasını Şaduman Halıcı Köprübaşı’nda anlattı.

Sömürge sonrası kimlik bunalımını yansıtan Afrika sinemasının ilk örneklerinden Ousmane Sembene’nin “La Noire de...”si Başak Bıçak’la Rosebud’da.

Zehir saçan madenler gıdamızı ve suyumuzu tehdit ediyor. Ayça Ceylan’la Dairesel Flora’da.

Serra Rodoplu “DALL-E” isimli yaratıcı içerik üretme yazılımının sanat çevrelerindeki yansımasını yazdı. Çizgi Atlas’ta...

Dil ve söylemdeki yozlaşmayı ve çözüm yollarını Nazife Güngör kaleme aldı.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası.

Dolu dolu bir Cumhuriyet Pazar sizlerle...