Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:00

Şarkıcı albümüyle uzun bir aradan sonra sesini yeniden duyuran Sıla, üretim sürecini, pandeminin zorlaştırdığı yaşamı ve zorluklara karşı çözüm yollarını Ali Deniz Uslu ile paylaştı.

Sorunlarınız ve sarsıntılarınızın çözümü belki de kökenlerinizde. Deniz Ülkütekin, Aile Dizimi Uzmanı Feride Gürsoy ile insan psikolojisine aile bağları ve bilinçdışına kayıtlı ortak bellek üzerinden yaklaşımı araştırdı.

Destanlar, mitler ve eski öyküler geçmişten bugüne ışık tutar. Anlatılarını doğru bir şekilde özümsersek, bize yol gösterir. Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.

Bugünlerde yönetim çalkantıları içinde sürüklenen Galatasaray benzer bir ayrışmayı 30’lu yıllarda yaşamıştı, ortaya Ateş-Güneş çıkmıştı. Şaduman Halıcı ile Köprübaşı’nda.

Vegan beslenmeye ilgi gösterenler artıyor, vegan mutfakların sayısı da. İstanbul’daki yeni vegan lezzet seçeneklerini Zülal Kalkandelen yazdı.

Sürekli alışveriş, yeni giysiler ve giderek genişleyen bir gardırop. Sıkılmadınız mı? Yanıtınız “evet” ise “kapsül gardırop” yöntemini deneyin. Ayça Ceylan ile Dairesel Flora’da.

Glutensiz gıdalar söylenildiği kadar sağlıklı mı? Simay Gözener sordu, diyetisyen Aslı Tür yanıtladı.

Romantik aşkların kenti Paris’te hiç de romantik olmayan bir aşk üçgeni... Başak Bıçak’la Rosebud’da.

İstanbul’un Fatih’i Sultan II. Mehmed’in portreleri, sırf “cihan padişanı”nın yüzünü resmetmek için yapılmamıştı. Aynı zamanda gücünü anlatan birer diplomatik araçtı.

Bir yoldan gitmeye, o yoldan dönüp dönmemeye karar vermenin felsefi boyutu atasözleri ve deyimlerde gizli. Ülker İnce yazdı.

İnsanlık neden zararlı çıktığı karardan geri dönmez. Duyguların mantığın önüne geçtiği kararları ve sonuçlarını Elçin Poyrazlar kaleme aldı.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası.

Cumhuriyet Pazar Dergi bu hafta yine dopdolu...