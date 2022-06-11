Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

11 Haziran 2022 Cumartesi, 09:00

Yine hafta boyunca elinizden düşüremeyeceğiniz bir dergiyle karşınızdayız.

Türkiye’de dijital içerik piyasasına hızlı bir giriş yapan Disney Plus’ın en iddialı yerli yapımlarından “Kaçış”ın yıldızı İrem Helvacıoğlu meslek yaşamının bilinmeyenlerini ve yeni yapımdaki rolüyle ilgili merak edilenleri Simay Gözener’le paylaştı.

Rekortmen dalışçı Şahika Ercümen yıllarca başarılarına ev sahipliği yapan denizleri plastik çöplüğü olmaktan kurtarmak için savaşıyor. Birleşmiş Milletler tarafından “Sudaki Yaşamı Koruma” görevi verilen başarılı sporcu su altında gördüklerini Dairesel Flora’da Ayça Ceylan’a anlattı.

Sınav döneminde olan çocuklar düşleri için en önemli dönemeçteler. Prof. Dr. Üstün Dökmen kaygı sorunu yaşayan çocuklar için velileri uyarıyor.

Bebeklerin en büyük kabuslarından birisi alerji. Dilşad Çelebi bebeği Uzay’ın gıda alerjisi olduktan sonra yaşadıklarını Bebe 101’de anlattı.

Dikkat edin, üstünüzdeki giysi bir sanat eseri olabilir! Modanın sanatla iç içe geçen yaklaşımını Serra Rodoplu Çizgi Atlas’ta kaleme aldı.

Uzun süredir çalkantılarla sarsılan ve dün seçim gerilimi içinde olan Galatasaray’ın 30’lu yıllarda yaşadığı bölünme sonucunda sahaya ayvaların yağdığı olaylı maçı Köprübaşı’nda Şaduman Halıcı’dan dinleyin.

Çocuklar tamamen masum mudur? Eskil Vogt uzun metrajı "Masumiyet" ile göçmen sorunu ve çocuklar üzerinden Kuzey Avrupa’nın ortak bilincini sorguluyor. Başak Bıçak’la Rosebud’da.

Ebru Bozcuk Galata ve Pera’da sizi eski zaman İstanbul’una doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Sosyal medyaya getirilmesi düşünülen sıkı denetimler, dijital alanda bir yasaklar döneminin habercisi. Nazife Güngör uyarıyor. Yasak çözüm değil!

Sanatçı çift Selva ve Turgay Erdener’le müzik dolu bir gün geçirdik.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler…

Cumhuriyet Pazar yine rengarenk.