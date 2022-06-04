Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

04 Haziran 2022 Cumartesi, 09:00

Erşan Kuneri’de canlandırdığı birbirinden farklı karakterle izleyenleri bir kez daha oyunculuğuna hayran bırakan Zafer Algöz, yeni kitabı “Ken Taç Dis”i, Erşan Kuneri çevresinde ortaya çıkan tartışmalarla ilgili görüşlerini ve daha birçok şeyi Ali Deniz Uslu’yla paylaştı.



Ardı ardına konser ve festival iptalleri... Nedir müzikle ilgili bu kadar korkutucu olan, sırf sözler ve verilen mesajlar mı? Yoksa daha derinlerde kurduğumuz bir bağ mı? Deniz Ülkütekin’in kaleminden.



Bugün Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz ancak dünyanın akciğerleri Amazon Yağmur Ormanları, talanla birlikte gelen büyük bir yıkımla karşı karşıya. Ayça Ceylan ile Dairesel Flora’da.



Tarih boyunca devam eden sömürü düzeninde bugün değişen pek bir şey yok. Sadece dekor çağdaşlaştı. Üstün Dökmen yazdı.



Birçok ünlü müzisyenin katkıda bulunduğu “Zamansız” albümüyle onore edilen Yeni Türkü’nün kurucusu Derya Köroğlu yetmişli yıllardan beri gelen müzikal serüvenini Simay Gözener’e anlattı.



Hiç eskimeyen bir yüz; Marilyn Monroe. Andy Warhol tarafından yapılan portresi kısa süre önce 200 milyon dolara satılarak 20. yüzyılın en pahalı tablosu olan Monroe’nun ölümsüz isminin arkasındaki ticari başarıyı Serra Rodoplu Çizgi Atlas’ta yazdı.



Cerrahinin en zorlu dallarından olan beyin cerrahisi bir zamanlar psikolojik hastalıklar için tek çözüm olarak görülüyordu. Ömür Tanyel ile Yaşam Günlüğü’nde.



Top Gun geri döndü, tabii ki Tom Cruise’da. Beklenmedik şekilde beğeni toplayan yeniden çevirim “Top Gun Maverick”i Başak Bıçak Rosebud’da analiz etti.



“Luna eve dönmek istiyor!” Deniz Yavaşoğulları köpeğinin şanssız tatilini ve patili dostlar için tatil öncesi yapılması gerekenleri Pati Günlükleri’nde anlattı.



Birçokları için dünyanın en güzel adası: Santorini. Aslında bir yanardağ olan bu güzel diyarı Aylin Ayaz Yılmaz Flanöz’de yazdı.



Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…



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