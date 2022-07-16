Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:00

Cumhuriyet Pazar, bu hafta yine elinizden bırakamayacağınız bir sayıyla karşınızda.

YouTube’da başladığı yayın hayatına FOX TV’de devam eden “talk show”uyla ekran başında gülüp keyifli zaman geçirmeyi bize hatırlatan başarılı oyuncu İbrahim Selim’le Deniz Ülkütekin konuştu.

Dünya çapında 3 milyar indirme sayısını aşarak Facebook ve Instagram gibi sosyal medya devlerinin tahtını sallayan Çin çıkışlı uygulama TikTok hakkında bilinmeyenleri Deniz Ülkütekin kaleme aldı.

Anı yaşamak... Kolay gibi görünüyor. Oysa geçmişin hesapları, gelecek kaygısı derken “an”ı yaşamak ne kadar da zor. Prof Dr. Üstün Dökmen yazdı.

Günümüzün en çok tartışılan mesleklerinden birisi “influencer”lık. Ancak bu işi çevre duyarlılığını artırmak için kullananlar da var. Dünyanın farklı yerlerinden “yeşil etkileyiciler” Ayça Ceylan’la Dairesel Flora’da.

Yazları fit görünmek ve formda kalmak için yapmanız gerekenleri eski milli basketbolcu Betül Küçükyılmaz Simay Gözener’e anlattı.

İstanbul’un eğlence kültürünün yitip giden en önemli değerlerinden olan meyhaneleri Ebru Bozcuk kaleme aldı.

Thor evreninde bu kez aşk zamanı... Ragnarok’tan sonra bu kez “Love and Thunder” ile sinemaseverlerle buluşan Thor’un serüveni Başak Bıçak’la Rosebud’da.

Genelde tatil beldelerinde görülen ve patili dostlarımız için tehdit olan keneler artık İstanbul'daki parklarda da görülüyor. Deniz Yavaşoğulları’ndan Pati Günlükleri’nde uyarılar.

Çağdaş sanatçı Pipilotti Rist’in izinden giden Beyonce’un Hold Up müzik videosunu Serra Rodoplu Çizgi Atlas'ta inceledi.

İnsani değer yitiminin yarattığı acı sonuçları Nazife Güngör kaleme aldı.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler…

Rengarenk bir Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle...