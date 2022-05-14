Cumhuriyet Pazar Dergi dopdolu bir içerikle karşınızda…

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:00

Bennu Gerede 90’lı yıllardan beri gündemde olan bir isim. Bir dönem adı “sosyetik fotoğrafçı”ya çıkan, birçoklarının, parıltılı bir hayata doğduğunu sandığı Gerede, hayal kırıklıkları ve acılarla dolu bir yaşamda, kurban rolünü oynamayı bırakıp, ışığı bulma yolculuğunu Merve Ertütüncü’yle paylaştı.



“Kelepçe Kullanım Kılavuzu” ile yeniden tiyatro sahnesine adım atan Başak Daşman aynı zamanda ikinci öykü kitabı “Gördüm Çiçeği”nin çıkışının heyecanını yaşıyor. Başarılı oyuncu üretim süreçlerini Simay Gözener’le paylaştı.



Tarih 19 Mayıs 1935; yer Fenerbbhaçe Stadı. Tribünler tıklım tıklım dolu. Bayram coşkusu hem tribünleri hem de sahadaki sporcuları sarmış. Birazdan sahada büyük bir heyecan başlayacak. Öyle bir heyecan ki şimdi düşünmesi bile imkansız… Şaduman Halıcı ile Köprübaşı’nda.



Kostümler bize ne anlatıyor? Her yıl olduğu gibi yine çok konuşulan kıyafetlerin ünlülerin üzerinde görücüye çıktığı Met Gala’daki sembolizmi Serra Rodoplu Çizgi Atlas’ta inceledi.



Önyargılar kimi zaman saçma inanışları beraberinde getirir. Bu inanışlar kitlesel bir boyut aldığında, insanların uslarından silmek ise çok zordur. Peki olumlu önyargılar da yok mu? Cevabını Prof. Dr. Üstün Dökmen veriyor.



Ağrı tarih boyunca tıbbın üzerinde en çok çalıştığı sağlık sorunları arasında oldu, Descartes gibi düşünürler ağır üzerine çalışma yaptı. Günümüzde ise tıbbın ağrının gizemini çözme arayışı sürüyor. Ömür Tanyel ile Yaşam Günlüğü’nde…



Türkiye endemik bitkiler bakımından çok zengin bir coğrafya olsa da bu zenginliğin kıymeti bilinmiyor. Bunun son örneklerinden birisi de Ankara civanperçemi… Hem bir şifacı hem de aşkın sembolü olan bu bitkinin bilinmeyenlerini Ayça Ceylan Dairesel Flora’da kaleme aldı.



Doctor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığı, alternatif evren temalı filmlerin en yeni örneklerinden Sami Raimi imzalı yapımı Başak Bıçak Rosebud’da değerlendirdi.



Evlerimizin vazgeçilmezi olan halılar artık yenilikçi tasarımlarla karşımızda. Bir kadın tasarım- üretim girişimi olan The Keep’in çağdaş halı tasarımlarını Kardelen Davutoğlu yazdı.



Dünyanın en hızlı yükselen "startup" şirketlerinden olan Uber’in karanlık yüzünü Nükhet Akıncı Gökaltay kaleme aldı.



Büyük bir hayran kitlesi olan Şilili DJ Paula Tape, elektronik müzikle kökenlerini bir araya nasıl getirdiğini, Göcek Konseri öncesi Aleyna Nihan Yılmaz’a anlattı.



Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler



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