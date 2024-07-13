Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar yazın coşkusunu yaşatan sayfalarıyla 1788. kez karşınızda...
Yaşamın anlamını dalgaların üzerinde rüzgârla birlikte kiteboard’da bulan Bilge Öztürk, Ayça Ceylan’a konuştu: “Her şey 2007’de Hawaii seyahatim sırasında havada rengârenk dev kelebekleri görmemle başladı.”
Burçak Şener’le küresel lezzet haritasının yeni gözdesi Bodrum’da bir gastronomi turu.
Prof. Dr. Üstün Dökmen’den doğada ve medeniyette bukalemun davranışları üzerine…
Duygusal sesi ve kalbe dokunan melodileriyle Ceren Gündoğdu yeni albümü öncesi Deniz Ülkütekin’e konuştu.
Cazdan türkülere geniş seçkisiyle küresel bir müzik kronolojisi sunan Elif Sanchez, güncel projelerini Orhun Atmış’a anlattı.
40 yaşında bir anne yarım bıraktığı kariyerine dönebilir mi? Yanıt Dilşad Çelebi’den.
Jake Gyllenhaal’ın ilk televizyon projesi “Presumed Innocent” neden sönük kaldı? Başak Bıçak izledi ve yazdı.
Tolga Adoğan’dan, 95 yıl önce bestelenen ilk Türk tangosu “Mazi” ve bestekârı Necip Celal Andel’in öyküsü.
Türk milli eğitimi nasıl doğdu? Şaduman Halıcı’nın kaleminden.
Köy Enstitüleri ruhunu yaşamayı amaçlayan Tohumluk Vakfı, çalışmalarını Merve Kılıç’a anlattı.
Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP emekli maaşı için tarih verdi
- O Holdingle ilgili hırsızlık iddiası
- 'Evlerine yollamaya devam edeceğiz'
- Engin Polat'ın Gürcistan seyahatleri
- AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı
- Kılıçdaroğlu polemiğine noktayı koydu
- Ünlü deprem bilimcinin ölümü sonrası uyarısı gündemde
- Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: Bir çocuk öldü!
- Gece 3’te soyadı tartışması
- Bakan'dan Renault ve yeni yatırım açıklaması