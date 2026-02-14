Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.02.2026 10:22:00
Haber Merkezi
Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1871. sayısıyla karşınızda.

🧩 Depremden sonra çocuklar için kalıcı umut

SosyalBen Vakfı’nın deprem bölgesinde kurduğu Beceri ve Yetenek Merkezleri’nin çocuklar üzerindeki etkisini vakfın kurucusu Ece Çiftçi ile konuştuk.

✍ Deniz Ülkütekin

📻 Balım kız, dalım oğul

Bir radyo sesinden Anadolu’ya yayılan şiirli bir dil, Cumhuriyet’in eğitim seferberliğiyle iç içe geçmiş bir bilgelik hâli: Ceyhun Atuf Kansu.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🎬 Sirat: Yaraların yolu

İki dalda Oscar adayı Sirat, yönetmeni Oliver Laxe ve başrol oyuncusu Sergio Lopez’in sözleriyle, yas, ölüm ve kabulleniş üzerine sarsıcı bir ruhani yolculuk.

✍ Başak Bıçak

❄️ Beyaz sahnede iklim krizi

Milano–Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, kar ve buzun büyüsünü kutlarken iklim krizinin kış sporlarının geleceğini nasıl tehdit ettiğini de görünür kılıyor.

✍ Ayça Ceylan

🏜️ Çölde ölçüsüz mekân: Desert X AlUla 2026

UNESCO mirası AlUla, “Space Without Measure” temasıyla çölü 11 sanatçının mekâna özgü işleriyle dev bir açık hava galerisini çeviriyor.

✍ Bala Gürcan Madra

🚨 ‘Hayır’ demeyi öğretin!

Pedofilinin karanlık dinamikleri, gizlenme biçimleri ve aileler için yaşamsal uyarılar.

✍ Ömür Kurt

🎭 Karaormanlar’da kış kovalamak

Rottweil sokaklarında kırbaç sesleri, maskeler ve Faşing Marşı eşliğinde kış uğurlanıyor.

✍ Ahmet Arpad

🏛 108 yıllık bir koleksiyonculuk mirası

Arthill Müzecilik’in kuşaklar boyunca süren koleksiyonculuk serüveni, UNESCO tarafından tescillenen Kocabaş Koleksiyonu ile devam ediyor.

✍ Orhun Atmış

🎨 İstanbul Modern’de tasarım yılı başlıyor

İstanbul Modern, Tasarım Diyalogları programıyla sürdürülebilirlikten zanaate, teknolojiden mimariye uzanan bir tasarım düşüncesi alanı açıyor.

✍ Özlem Yalım

🐾 Hayvan hakları sevgi değil, adalet meselesi

Zülâl Kalkandelen, hayvan haklarının neden hâlâ “ikincil” görüldüğünü; türcülükten siyasete uzanan bir çerçevede tartışıyor.

✍ Pınar Aksu

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

