Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🧩 Depremden sonra çocuklar için kalıcı umut
SosyalBen Vakfı’nın deprem bölgesinde kurduğu Beceri ve Yetenek Merkezleri’nin çocuklar üzerindeki etkisini vakfın kurucusu Ece Çiftçi ile konuştuk.
✍ Deniz Ülkütekin
📻 Balım kız, dalım oğul
Bir radyo sesinden Anadolu’ya yayılan şiirli bir dil, Cumhuriyet’in eğitim seferberliğiyle iç içe geçmiş bir bilgelik hâli: Ceyhun Atuf Kansu.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🎬 Sirat: Yaraların yolu
İki dalda Oscar adayı Sirat, yönetmeni Oliver Laxe ve başrol oyuncusu Sergio Lopez’in sözleriyle, yas, ölüm ve kabulleniş üzerine sarsıcı bir ruhani yolculuk.
✍ Başak Bıçak
❄️ Beyaz sahnede iklim krizi
Milano–Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, kar ve buzun büyüsünü kutlarken iklim krizinin kış sporlarının geleceğini nasıl tehdit ettiğini de görünür kılıyor.
✍ Ayça Ceylan
🏜️ Çölde ölçüsüz mekân: Desert X AlUla 2026
UNESCO mirası AlUla, “Space Without Measure” temasıyla çölü 11 sanatçının mekâna özgü işleriyle dev bir açık hava galerisini çeviriyor.
✍ Bala Gürcan Madra
🚨 ‘Hayır’ demeyi öğretin!
Pedofilinin karanlık dinamikleri, gizlenme biçimleri ve aileler için yaşamsal uyarılar.
✍ Ömür Kurt
🎭 Karaormanlar’da kış kovalamak
Rottweil sokaklarında kırbaç sesleri, maskeler ve Faşing Marşı eşliğinde kış uğurlanıyor.
✍ Ahmet Arpad
🏛 108 yıllık bir koleksiyonculuk mirası
Arthill Müzecilik’in kuşaklar boyunca süren koleksiyonculuk serüveni, UNESCO tarafından tescillenen Kocabaş Koleksiyonu ile devam ediyor.
✍ Orhun Atmış
🎨 İstanbul Modern’de tasarım yılı başlıyor
İstanbul Modern, Tasarım Diyalogları programıyla sürdürülebilirlikten zanaate, teknolojiden mimariye uzanan bir tasarım düşüncesi alanı açıyor.
✍ Özlem Yalım
🐾 Hayvan hakları sevgi değil, adalet meselesi
Zülâl Kalkandelen, hayvan haklarının neden hâlâ “ikincil” görüldüğünü; türcülükten siyasete uzanan bir çerçevede tartışıyor.
✍ Pınar Aksu
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
