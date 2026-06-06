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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

6.06.2026 10:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Pazar
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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik... Cumhuriyet Pazar 1887. sayısıyla karşınızda.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

🎙️ Kalıplara sığmayan bir ses

Veronica Swift, cazdan rock’a uzanan müzikal yolculuğunda türlerin sınırlarını reddederken sahiciliği ve özgürlüğü sanatının merkezine yerleştiriyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

📨 Sarı bir zarfın ağırlığı

“Sarı Zarflar”, düşünceleri nedeniyle hedef alınan insanların yaşadığı kırılmaları ve baskının farklı rejimlerde değişmeyen yüzünü sinema üzerinden hatırlatıyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

✈️ Gökyüzündeki ayrıcalığın bedeli

Özel jetler, dünya turneleri ve dev konserler yalnızca eğlence dünyasının değil, iklim krizinin de bir parçası.

✍️ Ayça Ceylan

🏙️ Uzun yaşamın tasarımı

İnsan ömrü uzarken asıl mesele yaşlanan nüfus için erişilebilir, güvenli ve onurlu yaşam alanları tasarlayabilmek.

✍️ Özlem Yalım

🧠 Çayı çaysız demlemek

Anneliğin biyolojik etkileriyle görünmez bilişsel yük birleştiğinde, unutkanlık bir eksiklik değil yaşamın ağırlığının doğal sonucu haline geliyor.

✍️ Dilşad Çelebi

🗿 Bellek kimin elinde?

Londra’daki “Kör Vatansever” heykelinden Moskova’daki Stalin kabartmasına uzanan örnekler, kamusal heykellerin yalnızca sanat eseri değil hafıza araçları olduğunu gösteriyor.

✍️ Bala Gürcan Madra

🎭 Çocukların en büyük ihtiyacı: Birlikte üretmek

Spor, sanat ve ortak etkinlikler çocuklara yalnızca beceri değil dayanışma, sorumluluk ve aidiyet duygusu da kazandırıyor.

✍️ Ömür Kurt

🦸 Gücün yarattığı delilik

“The Boys”, final sezonunda süper kahraman hikâyesinin sınırlarını aşarak iktidar, propaganda ve otoriterleşme üzerine sert bir alegoriye dönüşüyor.

✍️ Başak Bıçak

🎨 Resmin peşinden Saint Petersburg’a

ODTÜ’de okurken sanatın çağrısını takip eden Alperen Argon, resim geleneği içinde insanın karakterini ve iç dünyasını görünür kılmaya çalışıyor.

✍️ Güven Baykan

🎧 Frekans

Yeni albümler, geri dönüşler ve taze teklilerle müzik dünyası bu ay da farklı türlerden sesleri aynı listede buluşturuyor.

✍️ Orhun Atmış

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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