Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎙️ Kalıplara sığmayan bir ses

Veronica Swift, cazdan rock’a uzanan müzikal yolculuğunda türlerin sınırlarını reddederken sahiciliği ve özgürlüğü sanatının merkezine yerleştiriyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

📨 Sarı bir zarfın ağırlığı

“Sarı Zarflar”, düşünceleri nedeniyle hedef alınan insanların yaşadığı kırılmaları ve baskının farklı rejimlerde değişmeyen yüzünü sinema üzerinden hatırlatıyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

✈️ Gökyüzündeki ayrıcalığın bedeli

Özel jetler, dünya turneleri ve dev konserler yalnızca eğlence dünyasının değil, iklim krizinin de bir parçası.

✍️ Ayça Ceylan

🏙️ Uzun yaşamın tasarımı

İnsan ömrü uzarken asıl mesele yaşlanan nüfus için erişilebilir, güvenli ve onurlu yaşam alanları tasarlayabilmek.

✍️ Özlem Yalım

🧠 Çayı çaysız demlemek

Anneliğin biyolojik etkileriyle görünmez bilişsel yük birleştiğinde, unutkanlık bir eksiklik değil yaşamın ağırlığının doğal sonucu haline geliyor.

✍️ Dilşad Çelebi

🗿 Bellek kimin elinde?

Londra’daki “Kör Vatansever” heykelinden Moskova’daki Stalin kabartmasına uzanan örnekler, kamusal heykellerin yalnızca sanat eseri değil hafıza araçları olduğunu gösteriyor.

✍️ Bala Gürcan Madra

🎭 Çocukların en büyük ihtiyacı: Birlikte üretmek

Spor, sanat ve ortak etkinlikler çocuklara yalnızca beceri değil dayanışma, sorumluluk ve aidiyet duygusu da kazandırıyor.

✍️ Ömür Kurt

🦸 Gücün yarattığı delilik

“The Boys”, final sezonunda süper kahraman hikâyesinin sınırlarını aşarak iktidar, propaganda ve otoriterleşme üzerine sert bir alegoriye dönüşüyor.

✍️ Başak Bıçak

🎨 Resmin peşinden Saint Petersburg’a

ODTÜ’de okurken sanatın çağrısını takip eden Alperen Argon, resim geleneği içinde insanın karakterini ve iç dünyasını görünür kılmaya çalışıyor.

✍️ Güven Baykan

🎧 Frekans

Yeni albümler, geri dönüşler ve taze teklilerle müzik dünyası bu ay da farklı türlerden sesleri aynı listede buluşturuyor.

✍️ Orhun Atmış

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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