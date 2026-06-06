Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎙️ Kalıplara sığmayan bir ses
Veronica Swift, cazdan rock’a uzanan müzikal yolculuğunda türlerin sınırlarını reddederken sahiciliği ve özgürlüğü sanatının merkezine yerleştiriyor.
✍️ Deniz Ülkütekin
📨 Sarı bir zarfın ağırlığı
“Sarı Zarflar”, düşünceleri nedeniyle hedef alınan insanların yaşadığı kırılmaları ve baskının farklı rejimlerde değişmeyen yüzünü sinema üzerinden hatırlatıyor.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
✈️ Gökyüzündeki ayrıcalığın bedeli
Özel jetler, dünya turneleri ve dev konserler yalnızca eğlence dünyasının değil, iklim krizinin de bir parçası.
✍️ Ayça Ceylan
🏙️ Uzun yaşamın tasarımı
İnsan ömrü uzarken asıl mesele yaşlanan nüfus için erişilebilir, güvenli ve onurlu yaşam alanları tasarlayabilmek.
✍️ Özlem Yalım
🧠 Çayı çaysız demlemek
Anneliğin biyolojik etkileriyle görünmez bilişsel yük birleştiğinde, unutkanlık bir eksiklik değil yaşamın ağırlığının doğal sonucu haline geliyor.
✍️ Dilşad Çelebi
🗿 Bellek kimin elinde?
Londra’daki “Kör Vatansever” heykelinden Moskova’daki Stalin kabartmasına uzanan örnekler, kamusal heykellerin yalnızca sanat eseri değil hafıza araçları olduğunu gösteriyor.
✍️ Bala Gürcan Madra
🎭 Çocukların en büyük ihtiyacı: Birlikte üretmek
Spor, sanat ve ortak etkinlikler çocuklara yalnızca beceri değil dayanışma, sorumluluk ve aidiyet duygusu da kazandırıyor.
✍️ Ömür Kurt
🦸 Gücün yarattığı delilik
“The Boys”, final sezonunda süper kahraman hikâyesinin sınırlarını aşarak iktidar, propaganda ve otoriterleşme üzerine sert bir alegoriye dönüşüyor.
✍️ Başak Bıçak
🎨 Resmin peşinden Saint Petersburg’a
ODTÜ’de okurken sanatın çağrısını takip eden Alperen Argon, resim geleneği içinde insanın karakterini ve iç dünyasını görünür kılmaya çalışıyor.
✍️ Güven Baykan
🎧 Frekans
Yeni albümler, geri dönüşler ve taze teklilerle müzik dünyası bu ay da farklı türlerden sesleri aynı listede buluşturuyor.
✍️ Orhun Atmış
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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