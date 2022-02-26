Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

26 Şubat 2022 Cumartesi, 09:00

Pek çok farklı kimlikle tanıdığımız bir sanatçı: Yılmaz Güney. Yönetmen, oyuncu, senarist, eş, baba... Atilla Dorsay, Yılmaz Güney'i her yönüyle Emrah Kolukısa'ya anlattı. 30'lu yıllardan günümüze uzanan bir hikaye.

Simay Barlas ''Aziz'' dizisinde hayat verdiği ''Efnan'' karakterini, oyunculuğun püf noktalarını ve oyunculuk serüvenini Simay Gözener'e anlattı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte, toplumda daha da belirginleşen ''aşı korkusu'' ve kastrasyon korkusu arasındaki bağlantıyı bir de Üstün Dökmen'in kaleminden okuyalım.



Beş kuruştan yola çıkarak binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuk hikayesi. Yaşam Ağacı sembolü Serra Rodoplu’nun kaleminden Çizgi Atlas’ta.



Teksas Katliamı yeniden çevrimiyle yıllar sonra tekrar Netflix’te... Başak Bıçak Rosebud’da yazdı.



Canlılardaki koku reseptörlerinden, fillerin akıl almaz hortumlarının derinliklerine kadar ''koku'' ile ilgili her şey Kaan Mika ile Bir Dilim Bilim’de.



''Picasso'' Kuralları yıkan bir dahi. Kübizm akımının öncüsü. Picasso'yu Kübra Müjde'nin kaleminden okuyoruz.



Dünya Kutup Ayıları Günü'nde, yaşam alanları ellerinden alınan bu canlıları Ayça Ceylan Dairesel Flora’da yazdı.



Halk müziğine opera tadında bir yorum getiren Haluk Tolga İlhan, sanat hayatını Gamze Yıldırım'a anlattı.



Sokak hayvanlarının nüfus kontrolü kısırlaştırmayla sağlanabilir. Kısırlaştırmanın dikkat edilmesi gereken noktalarını Deniz Yavaşoğulları Pati Günlükleri’nde yazdı.



Elçin Poyrazlar'dan bir yazarın anatomisi ve yazmak üzerine bir ''yazı''...

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler...

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