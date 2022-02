Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

05 Şubat 2022 Cumartesi, 09:00

Güney Kore’den çıkıp bütün dünyayı etkisi altına alan K-Pop müzik akımı bu hafta Cumhuriyet Pazar’da. Deniz Ülkütekin, artık küresel diplomasının de bir parçası olan bu kültürü Kore tarihinde sosyal ve ekonomik değişimler eşliğinde inceledi.



Kendisini tiyatroya adayan Tuba Ünsal hem yapımcılığını hem de baş rolünü üstlendiği Sonbahara Son Güller isimli oyunla izleyiciyi 11 Eylül 1980 akşamına, Gaziantep’te sazlı sözlü bir eğlenceye götürüyor. Ünsal, 1980 darbesini farklı bir açıdan ele alan oyunla ilgili Simay Gözener’in sorularını Yönetmen Özen Yula ile birlikte yanıtladı.



Başarılı oyunculuğu, kendine has kişili ve sıra dışı yaşamıyla her zaman kendisinden söz ettiren Camdaki Kız’In Cana’sı Hande Ataizi, annelikle birlikte barıştığı “ev”ini Deniz Ülkütekin’e anlattı.



Bilim ve din aydınlanmadan beri birbirleriyle çelişen, öte yandan dünyanın değerler sistemini tayin eden iki kavram. Bilim ve din arasındaki farkları Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.



Son Halife Abdülmecit’in oğlu Şehzade Ömer Faruk’un hayatı bilinmeyenlerle dolu. Öz annesi bir İngiliz miydi? Milli mücadeleye katılma isteği neden Mustafa Kemal tarafından reddedildi? Prof. Dr. Şaduman Halıcı’nın yazısıyla Köprübaşı’nda.



Şahmeran’la Lokman Hekim’in öyküsünü belki hiç duymadınız. Veya adamotu bitkisinin bugün bile tıp bilimindeki çalışmalarda nasıl esin kaynağı olduğunu. Dr. Ömür Tanyel, Anadolu topraklarındaki söylencelerin tıp bilimine etkilerini araştırdı.



İklim kriziyle birlikte gündemimize giren söylemlerden birisi “karbon salınımı”ndaki tehlikeli artış. Karbon salınımı azaltmak için üzerimize düşen sorumlulukları ve “karbon ayakizi”mizi nasıl azaltabileceğimize dair önerileri Ayça Ceylan kaleme aldı.



Kimisi av, kimisi avı, etçil veya otçul... Hepsinin göz bebekleri birbirinden farklı. Hayvanların kendine has eşsiz özellikleri göz bebklerinde saklı. Kaan Mika ile Bir Dilim Bilim’de.



NFT son günlerin en popüler kelimeleri arasında. Ancak ne olduğu pek kimse tarafından tam olarak bilinmiyor. Sanal dünyanın dijital varlıklarını nasıl edinebileceğinizi, hangi platformların ve NFT çeşitlerinin öne çıktığını Prof. Dr. Aylin Seçkin inceledi.



İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransası'nda kürtaj karşıtlığı yüzünden hayatı yok olan bir genç kadının hikayesini anlatan Kürtaj filmi Başak Bıçak’la Rosebud’da.



Karların örtüsü yavaş yavaş kalkarken. Karların arasında açılan bir patika ile güneşi ve baharı müjdeleyen Van Gogh’un Kar Altında Nuenen’de Rahip Evinin bahçesi isimli eseri Serra Rodoplu Çizgi Atlas’ta yazdı.



Kemal Urgenç ile Otobüstekiler, Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası...

Cumhuriyet Pazar bu hafta yine rengarenk.