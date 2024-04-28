Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 09:30
Cumhuriyet Pazar yine dopdolu…
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26 Mayıs’ta yaklaşık üç buçuk saatlik bir konserle hayranlarının karşısına çıkacak olan Hayko Cepkin Sebla Didem Korday’a konuştu.

Nedir bu bulut tohumlama? İklim krizi ile dengesi bozulan dünyanın ahvasına insalık müdahale ediyor. Olası sonuçları Ayça Ceylan kaleme aldı.

Çalıkuşu’nun Anadolu’da bıraktığı izler silinmez. Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.

Ayşe Acar’ın kaleminden Batı Aydınlanmasına etki eden öncü filozof İbni Sina

Dubai’den gurmelik manzaraları. Burçak Şener kentin restoranlarından bildiriyor.

Yazar Selen Baranoğlu ile yaralarla yüzleşmek üzerine.

“Kertenkele Kraliçe” Güneş Özgeç müzik yolculuğunu Deniz Ülkütekin ile paylaştı.

Hollywood’un yeni gözdesi Sydney Sweeney Katolik ahlakını sorgulayan filmi "Immaculate” ile Başak Bıçak’ın radarında.

İş yaşamında başarının bedeli nedir? Aileniz, sağlığınız veya vicdanınız… Ömür Tanyel yazdı.

Odaklan, çabala, başar… Ama nasıl. Alican Elkorek adım adım anlatıyor.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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