Festival değil karnaval!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 11:30

Güncelleme: 05.05.2024 - 11:30

2013 yılından beri yapılan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, Türkiye’de halkın hazırlayıp sahip çıktığı ilk sokak karnavalı olması ile önemli. Konserler, sergiler ve kortej yürüyüşü ile kent adeta portakal rengine bürünüyor. Bu karnaval, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ünlüler ve özel sektörün ortak çabası ile yapılıyor. Karnavala katılım yüksek ve dolayısıyla kente turizm geliri yaratan bir etkinlik. İlk gözlemim esnaf çok mutlu ve çok bonkör. Size sattıkları ürünleri tattırmak, yedirmek için çabaları yüksek.

“Tarihi ne zaman bu karnavalın” diye sorsanız, portakal çiçekleri açtığı vakit demek ne kadar romantik bir cümle değil mi? Mis gibi portakal çiçeği kokan sokaklarında eğlenirken bir Antalyalı olarak “Bu festival bizim olmalıydı” diye kıskanmadım değil tabii. Portakal çiçeği baharın ve yenilenmenin geldiğini müjdeleyen önemli bir simge, işte o yüzden mutluluk nedeni.

MUTLULUK VE LEZZET SALGINI

Karnaval boyunca her yerde etkinlikler var. Kadınlar el emeği, göz nuru yaptıkları ürünleri sergileyip satıyor. Yüzler gülüyor, herkesin saçlarında portakal çiçekli objeler var. Dayanamıyorsunuz siz de öyle dolaşıyorsunuz. Karnavalın en önemli yanlarından biri bu mutluluğun bulaşıcı olması. Konserler, sergiler, sokak gösterileri, dans gösterileri, yarışmalar ve sokak lezzetleri ile kent etkinlik boyunca hiç uyumuyor. Sokak lezzetleri gerçekten harika. Kebap, ciğer... 24 saat her öğün yenebilir. Yanında da şalgam her an içilebilir. Kentin farklı bölgelerinde bilinen kebapçılar var. Tarihi Kazancılar Kebap, Mert Restaurant Mıdık, Yeşil Kapı Kebap mutlaka denenmeli denilen yerlerdi. Lezzet demişken Sahurcu Rüstem’de kahvaltı yapmadan dönmemelisiniz. Oğlu yönetmen olan Rüstem Bey esprileri, teatral davranışları ve bol döküm lezzetli kahvaltısıyla gününüzü güzel başlatanlardan. Bir gün de “tost severim, sevmem” demeden, Kazım Büfe’de tost yiyip muzlu süt içmelisiniz. Kuyruk sizi korkutmasın çünkü farklı bir lezzet.

KÜLTÜREL SEÇENEKLER

Karnavalda kostüm yarışmaları, portakal çiçeği kraliçesi gibi etkinlikler çok ilgi görüyor. Yıllar önce Valencia Oyuncak Festivali’ne gitmiştim. Mahalleler arasında dev oyuncaklar yarışıyordu, çok hoşuma gitmişti. Burada da kostümler ilginçti. Gitmişken Adana’nın müzeleri de gezilebilir. Sinema Müzesi’nde ne kadar çok sanatçının Adanalı olduğuna inanamadım. Suyunda havasında sanatçı rengi çok demek ki. Atatürk Evi Müzesi’ne hayran kaldım. Hatay’ın kurtuluşunu anlatan özel bir oda var. Geleneksel bir Adana Evi olan Suphi Paşa Konağı tarihi bir öneme sahip yani.

Karnaval, Adana’nın turizm potansiyeline katkı sağlıyor. Yerel halkın yanı sıra dışardan gelen ziyaretçiler, kente canlılık getiriyor. Kentin dinamik kültürünü, sanatını, lezzetini, doğasını tanıtmak açısından festival önemli bir etkinlik. Sonsöz; gezerken tatlı yemeyi unutmayın lütfen çünkü çok lezzetliler. Adanalılar sıcakkanlı, sempatik, gülümseyen gözleri ile bize “Hep gelin” mesajını veriyorlar.