‘Hannibal’ Twitter’ı da yutacak mı?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 12:00

Sosyal medya dünyası iki haftadır Threads isimli yeni uygulamanın yarattığı şokla çalkalanıyor. Her ne kadar uygulamanın ortaya çıkışı sürpriz olmasa da yarattığı etkinin ve gösterilen ilginin büyüklüğü sıra dışıydı.

Bunun nedeni büyük oranda Threads’in Instagram’la olan organik bağlarının altını çizen özellikleri olsa da Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’a yönelik kısıtlama uygulamalarının üzerine gelmesi de konunun spekülasyon seviyesini artırdı.

Temelde Twitter’a benzese de bu uygulamadaki etiket, gündem akışı ve kişisel mesajlaşma gibi pek çok özelliği bulunmayan Threads, dünya çapındaki ünlülerin gösterdiği ilgiyle bir haftadan kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Geleceğe yönelik Twitter’ın yazılı içerik alanındaki liderliğini tehdit edebileceği sinyali veren bu yeni sosyal medya platformuna gelin yakından bakalım.

ZUCKERBERG KERVANI YOLDA DÜZÜYOR

WebTekno içerik yöneticisi, teknoloji editörü Şahin Kılınç.

- İki platformu kıyaslarsanız artı ve eksileri nelerdir?

Aslında bu hikaye çok daha eskiye dayanıyor. Meta (Facebook) CEO’su Mark Zuckerberg, dört yıl önce Twitter’ın kurucusu ve Elon Musk’tan önceki CEO’su Jack Dorsey’i bir akşam yemeğine davet etmiş ve yemekte, “Sadece kendi öldürdüğüm hayvanları yerim” diyerek vejetaryen olan Dorsey’e menüde keçi eti takdim etmişti. Dorsey’in o geceyi anlatırken “Bana fantastik bir deneyim yaşattı” demesi Zuckerberg’in rakip sosyal medya platformları konusundaki acımasızlığını kanıtlıyor. “Bu adam sosyal medya ve teknoloji sektörünün Hannibal’ı” desek yeridir.

Önce satın alma teklifinde bulunuyor, eğer karşılık gelmezse yenisini üretip rakibini devre dışı bırakıyor. Eminim ki bu yazıyı okuyanların bir kısmı, hikayeler özelliğinin Snapchat’te ortaya çıktığını hatırlamayacaktır. Dorsey Twitter’ı yıllar sonra, artık fantastik akşamın etkisinden midir bilinmez Zuckerberg’e değil Elon Musk’a sattı. Musk yönetimindeki Twitter’ın çöküşünü önden okuyan Zuckerberg, Twitter klonuna Ocak 2023’te başladı. İşte Threads’in ilk büyük eksiği de burada ortaya çıkıyor. Hiç de özgün olmayan fikri mülkiyeti daha eskiye dayansa da yakın zamanda kodlanmaya başlayan bir platformun 6 ayda çıkış yapması Twitter’daki pek çok şeyden bir süre daha mahrum kalacağımızı gösteriyor.

Zuckerberg, Musk’ın Twitter’da uyguladığı “en fazla 600 tweet görebilirsiniz” sınırından sonra kaçan kullanıcıyı kapmak için kervanı yolda düzüyor. Bu sınır kaldırılsa da kullanıcılar, Twitter’a reklam verenler Musk’ın ani kararlarından yılmış durumda. Threads, benzer bir deneyimi hedefliyor ancak Twitter’ın en güçlü özelliği olan gündem akışını sunmuyor. Ana sayfada sadece takip ettiğiniz ve onların etkileşim kurduğu kişi ve sayfalar listeleniyor, bu kadar.

Twitter’da bir şey arattığınızda karşınıza o ifadeyi içeren her paylaşım dökülüveriyor. Threads’te paylaşımlar içinde bir arama yapamıyorsunuz. Threads’in şu an en güçlü tarafı Instagram’daki kullanıcı adıyla yeni bir üyelik açmadan giriş yapılabilmesi. Bu erkenden adapte olan kullanıcıları tutmak için bir avantaj çünkü Threads’te ortam hiç sessiz kalmayacak gibi. Threads ekibi de bu göçle gelenleri elinde tutmak için Twitter’da alışılan özellikleri sunmaya başlayacaktır.

- Threads Twitter'ı "sosyal medyadaki yazılı içerik" alanındaki tahtından indirebilir mi?

Bunu görmek için zamana ihtiyacımız var. Her ikisi de mikroblog ancak söylediğim gibi Threads’in rakip olmak için çok fazla eksiği var. Threads’in bu süreçte tek güvencesi Elon Musk’ın kötü kararları.

KİTLEYİ TAŞIMAK İMKÂNSIZ

- Twitter'daki kitlesini Threads'e taşımayı düşünenler nelere dikkat etmeli?

Dünyanın en iyisi olsalar da fenomenler ya da profesyoneller için başka bir platforma kitle taşımak imkânsıza yakın bir senaryo. Bunu yapabilen çok az kişi var ve onlar da genellikle platform değil içerik odaklı, Twitch ve Kick gibi mecralar arasında bunu yapabiliyorlar. Twittter’dan Threads’e böyle bir hareketin en azından Türkiye için yönetilebileceğini düşünmüyorum. Twitter’daki kitleler, şimdilik tepki, kalanı da zaten Instagram kullanıcısı olmaları sebebiyle ve deneysel motivasyonla Threads’e geçiş yapacaklar. Elbette markalar, yayın kuruluşları ve hesaplar “Biz artık Twitter’da yokuz, Threads’e bekliyoruz” derse işin rengi değişebilir ancak Threads gelişmeden, algoritmaları anlaşılmadan, reklam modelleri belirlenmeden bunun için de erken olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım Twitter hâlâ kapanmadı ve Musk’ın sevdası hiç görmediğimiz bir yükselişi de beraberinde getirebilir.

- Threads'te başarılı olmak isteyen markalar nelere dikkat etmeli?

Bunu konuşmak için o kadar erken ki. Daha algoritmik olarak nasıl çalıştığı hiç belli olmayan, reklam modelleri ve etkileri bilinmeyen bir yerdeyiz. Böyle bir durumda yapılabilecek en iyi şey “real time marketing” ve keşfe çok açık olan yeni kullanıcıların hoşuna gidecek organik içeriklerle hızlı bir adaptasyon sağlamak. Elbette diğer platformlarda etkisi kanıtlanmış evrensel iletişim stratejileri Threads için de geçerli. Gerisi için tıpkı Threads gibi markalar da kervanı yolda düzecekler.

TROLLER VE LİNÇ HENÜZ YOK

Siyasi zeminde ve gündem odaklı tartışmalarda hem dünya genelinde hem de ülke içi siyasetlerde önemli rol oynayan Twitter son yıllarda trol hesaplar ve ifade özgürlüğüne engel olan “linç kültürü”yle anılır olmuştu.

Bu olumsuzluklar Threads’de henüz görülmüyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, etiketlerin olmaması yüzünden gündemin platformu domine dememesi, ikincisiyse Threads’in henüz yeni olması sayesinde kullanıcıları tarafından “nezih bir ortam” olarak tanımlanması. Threads’in Instagram bağlantısının trol hesapların tespitinde kolaylık sağlayacağı öngörülüyor. Ancak yeni özelliklerin “linç kültürü”nü beraberinde getirip getirmeyeceği henüz belirsiz.

ÜNLÜLERİN ADRESİ

Son zamanlarda gerginleşen ortam, göz önünde olan isimlerin Twitter hesaplarını düşüncelerini açıklamaktansa kutlama, taziye gibi “resmi” açıklamalar için kullandıkları bir platform olarak kullanmasına neden olmuştu. Ancak ünlülerin Threads’deki etkileşmini en azından ilk günlerde çok daha yoğun.

Threads’e katlıan bazı ünlü isimler ve ilk paylaşımları şöyle:

Jennifer Lopez: Hola Threads! İlk olarak ne hakkında “threads”lemeliyiz?

Afra Saraçoğlu: Noluyor? Lizbon’dan selamlar.

Bill Gates: Threads hesabıma sıçramak için heyecanlıyım.

Aleyna Tilki: Beyin yakmaya burdan devam.

Enis Arıkan: Beklenen Cemre suya düştü.

Dalai Lama: Kutsal Dalai Lama, 88. yaş gününde evinden iyi dileklerini iletir.

Hadise: Neler oluyor burada?

Serenay Sarıkaya: Çağırdılar geldik! Buyurun...

THREADS VS. TWITTER

Platform: Threads, Twitter

Sahibi: Mark Zuckerberg, Elon Musk

İçerik uzunluğu: 500 karakter, 280 karakter

Video uzunluğu: 5 dakika, 2 dakika 20 saniye

İçerik düzenleme: Yok, Yok (Ücretli hesapta var)

DM: Yok, Var

Etiket: Yok, Var

Masaüstü kullanım: Yok, Var

Reklam: Yok, Var