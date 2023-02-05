'Hedeflerimiz bireysel'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 13:00

Dijital platformlarda geçen yılın en dikkat çeken yerli yapımları içinde yer alan Andropoz’da hem oyunculukları hem de görünüşleriyle dikkat çeken ikizler Melissa ve Merih Dilber, henüz küçük yaşlardan oyunculuğa uzanan yollarını beraber yürüdüler.

Bu durum planlı olmasa da ikiz olmanın getirdiği bağ onların benzer kariyer adımları atmaları için belirleyici olmuş elbet. Bugünlerde ikisinin de kendine özgü hedefleri var. Ancak birlikte üretmekten ve birbirlerini desteklemekten de geri durmuyorlar.

- Andropoz dizisinden sonra internette en çok aratılan isimlerden oldunuz. Bunda oyunculuk başarınız kadar dizide rol verdiğiniz Ahu ve Asu gibi gerçek yaşamda da ikiz olmanızın etkisi vardır diye düşünüyorum. Bir anda yükselen ilgi sizi nasıl hissettirdi? İlginç olaylar yaşadınız mı?

Merih Dilber: Tabii ki tanınıyor olmak çok garip geliyor. Arada insanlar fotoğraf çektirmek istiyor, alışamadım garip hissettiriyor.

Melissa Dilber: Yer almaktan gurur duyduğum bir projeyle tanınmak beni çok mutlu etti. İlginç bir olaya gelecek olursak bir keresinde bizimle fotoğraf çektirmek için biri yanımıza gelmişti. Arkadaşım uzaktan yabancı biriyle boy ölçtüğümüzü sanmış. (Gülüyor.)

- İkinizin kariyerinde de benzer dönüm noktaları var. Oyuncu olmaya karar vermeniz, New York’ta Stella Adler’le eğitim almanız ve Andropoz’da birlikte rol almanız. Meslek seçimi ve kariyer adımlarınıza nasıl karar verdiniz? İkiz olmanızın etkisi nasıldı?

Melissa D.: İkimiz de küçüklükten beri sanat ve tiyatro ile ilgileniyorduk. Aynı konservatuvarda olmamız tesadüf oldu ama yanımda Merih’in olması beni cesur adımlar atmaya teşvik ediyor.

Merih D.: Gerçekten ikimizin de aynı mesleği seçmesi çok acayip. Şans eseri okulda ikimiz de tiyatro kulübündeydik. Tiyatroyla tanıştıktan sonra hayatım boyunca bunu yapmak istediğimi keşfettim. Hiçbir kararımızda birbirimizi etkilemedik. Aslında Andropoz’a kadar hep farklı sınıflardaydık, farklı oyunlarda yer aldık ve bireysel gelişimimize önem verdik.

- Andropoz’da yer almanız nasıl gerçekleşti? Dizi yapımcıları ikiz karakterler mi arıyorlardı? Yoksa sizi gördükten sonra mı Ahu ve Asu’nun ikiz olmasına karar verildi?

Merih D.: Karakterler zaten ikiz olarak yazılmış. Bize ajansımız Sökmen Talent’tan audition geldi ve süreç öyle başladı.

- Birlikte rol aldığınız setlerde set ekibinden sizi karıştıran oluyor mu? Veya birbirinizin dublörü olduğunuz sıra dışı durumlar yaşandı mı?

Melissa D.: Set ekibimiz bir kere olsun karıştırmadı bizi açıkçası.

Merih D.: Aslında bizi tanıyanlar için çok farklıyız. Değişik olabilirmiş ama birbirimizin dublörlüğünü yapmadık hiç.

- İkiz olarak kamera karşısına geçmenin belli avantajları var mı?

Merih D.: Özellikle bir avantajının olduğunu düşünmüyorum. Ama ikiz olmak çok yaygın olmadığı için bununla alakalı hikâyeler ilgi çekici gelebiliyor seyirciye.

- Geleceğe yönelik planlarınız ortak mı yoksa farklı hedefleriniz mi var?

Merih D.: Kariyerlerimizde bireysel olarak ilerlemek istiyoruz. 13 yaşından itibaren kendimi buna adadım. Amacım çok iyi bir sanatçı olup kendimi zorlamak ve oyunculuğu dünya çapında yapmak. En büyük hayalim West End ya da Broadway’de sahneye çıkmak olabilir.

Melissa D.: İkimiz de oyunculuğa çok önem veriyoruz ve kariyerlerimize farklı farklı devam etmek istiyoruz. Beni zorlayan projelerde yer almak ve zorlu karakterler canlandırmak isterim hem yurtdışında hem yurtiçinde. En büyük hayallerimden biri Broadway’de sahne almak.

- İkizlerin birbirini kıyaslaması çok sık rastlanılan bir durum. Oyunculukta da benzer dinamikler söz konusu. Bu zorlukları nasıl aşıyorsunuz?

Merih D.: Melissa benim en büyük destekçim, ben de onun. Ben audition’a girerken sadece onunla değil bana benzeyen bilmem kaç tane daha oyuncuyla beraber giriyorum. Ayrıca herkesin yorumu farklıdır ve kendine özeldir.

Melissa D.: Merih’in de dediği gibi birbirimize her zaman bu konuda desteğiz. Ayrıca Merih yeteneğine ve tekniğine çok güvendiğim bir oyuncu, ona danışabilmek beni çok mutlu ediyor.

BBC DİZİSİNDE YER ALDILAR

- Geçen yıl BBC'de gösterilen Wrecked isimli bir dizide yer aldınız...

Merih D.: Ben anlatayım, biz pandemide Londra’ya taşınmıştık Andropoz çekilmeden önce. Orada şansımızı denemek istedik. Londra’dayken bütün casting sitelerine üye olduk. Sonra Türkiye’ye geldik. Ama yine de oradan gelen audituon’ları takip ediyordum. Yazın e-postamı bir açtım, BBC için çekilecek Wreck adlı dizi için bizden audition istiyorlar. En sonunda rolü aldık. Dört ay Belfast’ta keyifli bir çekim süreci geçirdik.

FARKLI KÜLTÜRLER VE SPOR

- Meslek dışındaki ilgi alanlarınızda da benzerlikler var mı? Kendinizi dengelemek için neler yapıyorsunuz?

Merih D.: Ben dil öğrenmeyi çok seviyorum. İspanyolcamı geliştiriyorum, biraz paslandım. (Gülüyor) Tabii ki seyahat etmek. Ben çok uzun süre bir yerde kalamıyorum. Başka kültürler görmek, oraya adapte olmak ve bir süre orada yaşamayı çok seviyorum.

Melissa D.: Aktif olmak benim için çok önemli, spor ve seyahaten çok keyif alıyorum. Tek başıma sinemaya gitmek de benim için çok rahatlatıcı bir aktivite.

İKİ KARDEŞİN YÜZLEŞMESİ

- Senaryosunu beraber yazdığınız Ayna isimli kısa filminiz ön gösterim yaptı. Konusu nedir? Ne zaman izleyici ile buluşacak?

Melissa D.: Ayna, iki kardeşin yıllarca birbirine karşı biriktirdikleri duyguların bir yüzleşmesi.

Merih D.: Şu an festival sürecindeyiz. Tam olarak ne zaman seyirciyle buluşacağını bilmiyorum.