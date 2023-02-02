İlk hedef: Karanlıktan kurtulmak!

02 Şubat 2023 Perşembe

İktidarın boğucu karanlığı sadece siyasetin değil, hukukun da adaletin de kültürün de aklın da vicdanların da üstünü örttü:

Ne hukuk var...

Ne adalet var...

Ne kültür var...

Ne akıl var...

Ne vicdan var!

Elbette ne Demokrasi kaldı...

Ne laiklik...

Ne sosyal devlet...

Ne de hukuk devleti!

Toplum da bireyler de bu göz gözü görmez karanlık içinde bütün değerlerini yitirdi...

Yolunu kaybetti.

BOĞUCU KARANLIK BÜTÜN İNSANLIK DEĞERLERİNİ BASKILADI VE YOK ETTİ.

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Tek tek bireylerin de...

Toplumun da...

İLK HEDEFİ:

BU KARANLIKTAN KURTULMAKTIR!

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MİLLET İTTİFAKI’NIN YAPISINA, OLUŞUMUNA, ÖNERİLERİNE VE SON “MUTABAKAT METNİNE” YAPILAN BÜTÜN İTİRAZLAR, ELEŞTİRİLER, KARANLIK SONRASINA İLİŞKİNDİR!

Sakın kimse yanılmasın:

Bütün bu itirazlar, eleştiriler, seçim sonrasında Millet İttifakı adayının seçimi kazanmış olması ihtimali üzerine yapılmaktadır.

MİLLET İTTİFAKI ADAYI SEÇİMİ KAZANAMADIĞI TAKDİRDE BÜTÜN BU İTİRAZLARIN, ELEŞTİRİLERİN HEPSİ SIFIRLANACAK, HEPSİ ÇÖPE GİDECEKTİR!

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Yurttaşların, birey olarak ezilen, aşağılanan, yok sayılan kimliklerinin, kişiliklerinin yeniden saygınlık ve önem kazanması...

Bağımsızlığın, özgürlüğün, dürüstlüğün, çalışkanlığın, liyakatin yeniden değer kazanması...

Toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlarımızın çözülebilmesi için demokratik iletişim ve etkileşim kanallarının olanaklı kılınması...

Konuşma, görüşme, tartışma, müzakere ve uzlaşma yollarının açılması...

ANCAK BU KARANLIĞIN SONA ERMESİYLE BAŞLAYABİLECEK BİR SÜREÇTİR!

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İTTİFAKIN BELİRLEYECEĞİ ADAYIN SEÇİLMESİ BU KARANLIKTAN KURTULMAK İÇİN ATILACAK İLK ZORUNLU ADIMDIR!

Bu adım iyi anlaşılamadığı, iyi kullanılmadığı takdirde hem tek tek bireyler hem de toplum olarak iktidarın gittikçe yoğunlaşan karanlığında boğulacağız!

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Millet İttifakı’nın yapısına, eylem ve söylemlerine, ilan edilen metinlerine, hedeflerine, amaçlarına yapılan bütün eleştirilerin ve itirazların anlamlı ve işlevsel olması, bu ittifakın adayının seçilmiş olması ihtimaline dayalıdır:

BU NEDENLE, BAŞTA BU SATIRLARIN SAHİBİ OLMAK ÜZERE, BÜTÜN ELEŞTİRİ VE İTİRAZ SAHİPLERİNİN BİRİNCİ GÖREVİ MİLLET İTTİFAKI ADAYININ SEÇİLMESİ İÇİN ÇALIŞMAK OLMALIDIR.