İlişkideki kalıplar her yerde

04 Aralık 2022 Pazar, 12:12

Bündchen ve Brady 2006'da ilişkilerine başladıklarında her ikisi de kariyerinin zirvesindeydi. Aynı yıl Gisele, "dünyanın en zengin süper modeli" seçilmişti ve evlendikten sonra kariyerine ara vermesine karşın 14 yıl bu unvanı taşıdı. Tom Brady ise kariyerini NFL’de (Ulusal Futbol Ligi) sürdürüyordu. Super Bowl'daki başarıları daha o yıllarda efsaneleşmeye başlamıştı. Brady, bir noktada kariyerine ara verdi ancak yakın zamanda geri dönme kararı aldı. Bu karardan Bündchen’in rahatsız olduğu ve bu sebeple ayrılma noktasına geldiği söyleniyor.

Tom Brady, boşandıktan sonra katıldığı Let’s Go! isimli podcast’te “Çalışmanız gerektiğinde işinize odaklanırsınız. Sonra eve geldiğinizde evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Çalıştığım ve baba olduğum sürece yapmaya devam edeceğim şey bu” dedi. Ancak birçok kaynağa göre Bündchen, Brady’nin bu dengeyi kuramadığını düşündü ve eşinden kariyeri ve kendisi arasında bir seçim yapmasını istedi. Kendisi kariyerini yarıda keserken Brady’nin devam etmek istemesi Bündchen’i yaraladı ve ailesi için bunu yapması gerektiğini düşündü. Öte yandan Brady de geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast’te Bündchen’in de kariyeriyle ilgili atmak istediği adımlar olduğunu ama yine de eşinin evle ilgili daha fazla sorumluluk alabileceğini belirtmişti.

Brady her ne kadar işi ve aile yaşamı arasında dengeyi kurabildiğini savunsa da medyaya yansıyan demeçler durumun farklı olduğunu gösteriyor. Öyle ki boşanma avukatı Jacqueline Newman, "Gisele gerçekten yaşamını bu çocuklara adamış gibi görünüyor. Tom’un da kendini çocuklara adadığına eminim ama çok sık seyahat ediyor. Çocuklar için daha fazla istikrar gerekebilir” dedi. Aynı şekilde başka bir kaynak da Brady’nin ilgili bir baba olduğunu ancak kariyerine geri dönmesindeki sorunun çocuklarıyla geçirdiği zamandaki azalma olduğunu söyledi. Bündchen’in Elle’e verdiği bir röportajda Brady’nin kariyerine devam etmesiyle ilgili söylediği “Tom için Boston'a taşındım ve onun hayallerini desteklemek için çocuklarımın içinde büyüyeceği sevgi dolu bir ortam yaratmaya odaklandım” sözleri de dikkate değer. Aynı röportajda bu konu hakkında endişeleri olduğunu söyleyen Bündchen, “Amerikan futbolu çok şiddetli bir spor. Çocuklarımız var ve onun daha fazla yanımızda olmasını istiyorum. Ama nihayetinde, herkesin kendisi için iyi olacak kararı vermesi gerektiğini hissediyorum. Onun da hedeflerinin peşinden gitmesi gerekiyor” dedi.

İKİ YILDA BİR BÜYÜK KAVGA

Öte yandan çifte yakın kaynaklar da bu problemlerin yeni olmadığını, yaklaşık 10 yıldır sürdüğünü aktarıyor. Öyle ki söz konusu kaynaklara göre Gisele boşanmadan önce de ilişkiyi kafasında çoktan bitirmiş ve düzeleceğine olan inancını da kaybetmişti. Bündchen’in yakınları, dünyaca ünlü modelin son zamanlarda kendi yaşamına odaklandığını ve Brady ile pek sık iletişim kurmadığını aktarıyor. Hatta Page Six’in haberine göre ikili daha önce ayrıldı ve Bündchen 2015’te bir boşanma avukatına başvurdu. Çiftin yakınları ikilinin her iki yılda bir büyükçe kavga edip her seferinde tekrar bir araya geldiğini söylüyor. Sonuç olarak çiftin anlaşamadığı birçok konu olduğu belli. Ancak Bündchen, Brady ve yakınlarının boşanma sonrası yaptığı açıklamalara göre temel nedenin ilişkilerinin alışıldık heteroseksüel ilişkilerdeki kadın ve erkek rol dağılımına sıkışmış olması ve Bündchen’in buna artık son vermek istemesi olduğu görülüyor.

YA SONRA?

Boşandıktan sonra Gisele Bündchen, Brady ile birlikteyken yaşadıkları Miami’deki malikânenin tam çaprazında yeni bir malikâne satın aldı. Bündchen yeni bir ilişkiye başlarken Brady de çeşitli manken ve modellerin dikkatini çekmeye başladı.

SERVETLERİNİ SÖZLEŞMEYLE AYIRDILAR

Gisele Bündchen ile Tom Brady gerçekten güçlü ve mal varlık sahibi isimler. İkilinin evlenmeden önce bir sözleşme imzalayarak mal varlıklarını ve paralarını önceden ayırdığı medyada yer aldı. Çift, 26 milyon dolarlık gayrimenkulü de içeren 733 milyon dolarlık bir servete sahip. Tom Brady, Miami’deki 17 milyon dolarlık malikâneye sahip olurken Bündchen ise Kosta Rika’daki yazlık evi alacak. Ayrıca, çiftin 2007’de birlikte kurduğu kâr amacı gütmeyen Luz isminde bir vakıf da var.