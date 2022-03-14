Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, emeklilik kararından vazgeçerek yeniden lige döneceğini duyurdu.
44 yaşındaki ABD'li futbolcu Tom Brady, emekliye ayrıldığı Tampa Bay Buccaneers formasıyla kariyerini sürdürme kararı aldı.
22 yıllık başarılı kariyerinin ardından ocak ayında emekliye ayrılan Brady, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki aylık emeklilik döneminde, yerimin tribünler değil, saha içi olduğunu fark ettim. Emeklilik için zaman var ama şimdi değil. Takım arkadaşlarımı ve kararımı destekleyen ailemi seviyorum. Onlar, bu oyuna dönmemi sağladı. 23. sezonum için Tampa'da bulunuyorum. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var" ifadelerini kullandı.
Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.
NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.
Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.
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