Işkın Hanım'ın Canları

30 Ocak 2022 Pazar, 13:00

Işkın Moğol Alçı'yı yıllardır Instagram'dan takip ediyorum. Takibe ilk başladığım zamandan bu yana, evindeki dört ayaklı nüfusu tahminimce en az üç katına çıkmıştır. Tahminimce diyorum, çünkü sayıyı sordum, söylemiyor. Ben o sayıyı kocama bile vermiyorum diyor. Zaten saymaya kalkmak deli işi olur. Işkın Hanım'ın evinde sayısız köpek var. Meşhur, Bodrum'lu golden çetesi bile onda... Bu arada sayı sürekli çoğaldığı halde, hiç biri anonimleşmiyor, her birinin ismi, hikayesi, karakteri ayrı. Ve bu sebeple Işkın Hanım'ın sosyal medyasını, arkası yarın dizileri tadında takip ediyorsunuz. Gülümsetiyor, ağlatıyor, bazen isyan ettiriyor, bazen de kahkahadan kırdırıyor. Işkın Hanım'ın her bir köpeğinin hayran kitlesi ayrı.

Huysuz ve tatlı bir Büdü var, ne bileyim Ajda, Zibidi, Gri, Avarel, Deliha, Bıkbık... Ama mesela benim için Can'ın yeri başkadır. Can'ı, ilk defa Burhaydos'un sayfasında gördüğümde nefes alamamıştım. Bir kaza yüzünden felç kalmış ve ailesi tarafından terk edilmişti. Öyle çaresiz ve öyle üzgündü ki. Derken Işkın Moğol Alçı bir süper kahraman gibi yetişti. Ve şimdi Can, kaza öncesindeki halinden çok, çok daha mutlu bir köpek, çünkü ona Işkın Moğol Alçı'nın eli değdi. Artık çılgın bir şey oldu Can, o felçli haliyle yerinde duramıyor, sürekli atlayıp zıplıyor. Işkın Hanım'ın evine giren köpek deliriyor zaten. Biri hariç, bir de ona zaafım var benim. Adı Çov Çov, çünkü dili siyah ve bence şişman ama Işkın hanım bunu asla kabul etmiyor, şişman değil sadece tüyleri kabarıkmış, öyle diyor. Neyse, size onu nasıl anlatayım, iyilik meleği gibi bir şey. Eve yeni gelen her köpekle o ilgileniyor. Hani sınıfa yeni gelen çocuklara, özel ilgi gösteren altın kalpli çocuklar vardır ya, onlar gibi. Çov Çov'un ev ahalisine dahil olmadan önceki son videosu, Işkın Hanım'ın arabasının arkasından tüm gücüyle koşuşu, beni hüngür hüngür ağlatmıştı. Çov Çov, Işkın Hanım'ın karşısına orman beslemesi sırasında çıkmış, Işkın Hanım, her gidişinde tekrar onu orada bulabilmek için dua ediyormuş. Bir defasında artık dayanamamış, almış eve getirmiş. 'Verdiğim en doğru kararlardan biriydi" diyor. Çov Çov ormanda öyle üşütmüş ki, ciğerleri hasar almış. Işkın Hanım onlar gibi çok sayıda köpeği kurtarıyor, tedavi ettiriyor, yuva arıyor, içine sinmezse bırakmıyor, yuva oluyor. Bir yandan da bir anne ve eş kendisi, yani ailecek böyle kalabalık, patırtılı, gürültülü, bol patili, bol eğlenceli bir hayat yaşıyorlar. Tabii işin aslı, bu hayat bolca emek ve bolca fedakarlık gerektiriyor. Bu sebeple, Işkın Moğol Alçı insanların da hayatına dokunan, onlara ilham veren biri. Siz de onun dünyasını tanımak isterseniz Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bir de lütfen mama desteğinizi esirgemeyin, çünkü Kurtköy ormanlarındaki sayısız köpek de onun yolunu gözlüyor. İyi pazarlar...

Mama desteği için: https://www.mamasenden.com/iskin-mogol-alci