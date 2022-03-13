Kültür Rotası

13 Mart 2022 Pazar, 13:00

MUAMMER SUN SEMPOZYUMU

Cumhuriyetimizin üçüncü kuşak bestecilerinden, Muammer Sun, aramızdan ayrılışının yıldönümünde özel bir etkinlikle anılıyor. Aynı zamanda bir akademisyen olan ve Cumhuriyet devrimlerini sanata yansıtan Sun, Kurtuluş ve Cumhuriyet film müziklerine de imza attı. “Bestecilik, Fikir İnsanı ve Müzik Eğitimciliği Boyutlarıyla Muammer Sun” başlığıyla 22-24 Mart 2022 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda düzenlenecek sempozyumda Sun’un eserlerinden oluşan ve araştırmalarından ilham almış yapıtlarla konserler gerçekleştirilecek.

ÖDÜLLÜ BİR MÜZİKAL: "ALICE"

Lewis Carroll’un yazdığı ve bugüne kadar 174 dile çevrilen “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile ilk kez 2019’da perde açan ödüllü müzikal yeniden sahnede. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar başrolleri paylaştığı müzikal, 13 Mart Pazar günü saat: 19.00’da Zorlu PSM’de.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ 50 YAŞINDA

İstanbul Müzik Festivali bu yıl İKSV'yle birlikte 50. yaşını kutluyor. 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, üç hafta boyunca 12 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 65'in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. Biletleri hızlı tükenen festival için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın!

BLUES DEVLERİ AYNI SAHNEDE

Bireysel olarak kendi çaldıkları gruplarda, yıllarca caz, rock ve bluesun sınırlarının ötesine geçen müziklere imza atan iki usta isim Robben Ford ve Bill Evans, 14 Mart pazartesi saat 20.00’de CRR sahnesi'nde İstanbullu müzikseverler ile buluşacak.

DEMİRYOLU HİKÂYECİLERİ

Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı eserindeki “Demiryolu Hikayecileri”, “Unutulan” ve “Beyaz Mantolu Adam” hikayelerini, Yiğit Sertdemir sahneye uyarladı ve yönetti. Terk edilmiş bir demiryolu istasyonunda, seyyar hikâye satıcılığı yapan üç kişinin hikâyesini dinlediğimiz oyun, 21 Mart Pazartesi saat 20.00’de Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.