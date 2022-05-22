Kültür Rotası

22 Mayıs 2022 Pazar, 13:00

1980’de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş şarkılarıyla metal müziğin uzun soluklu gruplardan Manowar; üç yıl aradan sonra Crushing The Enemies Of Metal Anniversary turnesiyle yeniden Türkiye’de. Konser, 18 Haziran Cumartesi gecesi KüçükÇiftlikpark’ta, biletler Passo’da!

SAVAŞ VE BARIŞ

Tolstoy’un ünlü romanı “Savaş ve Barış”ın ana temasını oluşturduğu programda keman vitiözü Cihat Aşkın ve Can Çakmur sahneyi paylaşıyor. S. Prokofyev, S. Bortkiewicz, P. İ. Çaykovski, N. Rimsky-Korsakof gibi ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konser 25 Mayıs’ta Süreyya Operası’nda.

AKM'DE SEZON SONU KONSERİ

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, sezonun son periyodik salon konserinde, Kürdîlihicazkâr makamını, makamı bulan Hacı Ârif Bey’in eserlerini müzikseverlerle buluşturuyor. Mehmet Güntekin’in yöneteceği konserin solisti Atakan Akdaş. Konser, 22 Mayıs’ta AKM’de.

SENEYE DÜĞÜNÜMÜZ VAR (2023)

Muhteber & Yusuf Demirtaş’ın “Seneye (2023) Düğünümüz Var” adlı resim ve gravür sergisi, 30 Nisan’a kadar Ankara Krişna Sanat Merkezi’nde gösterimde. Resimler düğüne (toya), baloya gider gibi cıvıl cıvıl ve yer yer soyut dışavurum anlayışta. Serginin adı, Cumhuriyet’in 100. yılına atıf içeriyor ve çiftin evliliklerinin 50. yılına da armağan.

ELLİ BUÇUK

Bülent Ortaçgil’in, 50. sanat yılı için ürettiği “Elli Buçuk” isimli ikili çalışması dinleyicilerle buluştu. Çalışma, Ortaçgil’in ilk albümde yer alan parçaların yeni kayıtları ve Ortaçgil imzasını taşıyan yeni beş şarkıdan oluşuyor. Sanatçı albüm tanıtımı ile 23 Mayıs’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak.